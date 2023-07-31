Странный баг iOS не позволяет родителям контролировать гаджеты своих детей

Фархад
iOS
Фото: MacRumors

Apple признала, что функция родительского контроля в «Экранном времени» на iPhone и iPad работает не корректно. Компания обещает решить эту проблему в ближайшее время.

Как известно, функция «Экранное время» предоставляет родителям возможность удалённого управления устройством ребёнка. Например, можно огранить время пользования гаджетом, заблокировать неприемлемый контент или определённые приложения полностью. Однако некоторые пользователи начали жаловаться, что настройки «Экранного времени» иногда сбрасываются или не синхронизируются на всех устройствах в семейном доступе.

Сама Apple якобы исправила проблемы с «Экранным временем» в обновлении iOS 16.5, выпущенном в мае, но пользователи продолжают сталкиваться с этим багом даже в iOS 16.6 и общедоступной бета-версии iOS 17. Возможно, компания устранит неполадки в одном из следующих апдейтов.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iOS 17 наконец прокачала клавиатуру айфона. Ввод текста — просто магия!
С iOS 17 и watchOS 10 кататься на велосипеде станет гораздо приятнее
Госдума запретила использовать удобнейшую функцию iPhone в России
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries убрал скидку, позволявшую неплохо экономить. Вместо неё появился новый способ оплаты
«Яндекс Такси» списало с водителя в 660 раз больше его заработка
Сколько получает и тратит таксист, входящий в топ России по заработку?
5 приложений на замену Tinder, которые работают в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+632
Dmitriy
Ха, с этим проблемы который год уже и все больше нарастают. При этом поддержка по этому поводу тупо мычала.
34 минуты назад
#
Купить рекламу