Странный баг iOS не позволяет родителям контролировать гаджеты своих детей

Apple признала, что функция родительского контроля в «Экранном времени» на iPhone и iPad работает не корректно. Компания обещает решить эту проблему в ближайшее время.Как известно, функция «Экранное время» предоставляет родителям возможность удалённого управления устройством ребёнка. Например, можно огранить время пользования гаджетом, заблокировать неприемлемый контент или определённые приложения полностью. Однако некоторые пользователи начали жаловаться, что настройки «Экранного времени» иногда сбрасываются или не синхронизируются на всех устройствах в семейном доступе.Сама Apple якобы исправила проблемы с «Экранным временем» в обновлении iOS 16.5, выпущенном в мае, но пользователи продолжают сталкиваться с этим багом даже в iOS 16.6 и общедоступной бета-версии iOS 17. Возможно, компания устранит неполадки в одном из следующих апдейтов.