Company of Heroes
Студия Feral Interactive сегодня выпустила портированную с ПК стратегию в реальном времени Company of Heroes для iPhone и Android. Ранее игра выходила на iPad.

Запуск на смартфонах был анонсирован в августе. Напомним, Company of Heroes вышла на ПК в 2006 году, получила множество наград и была очень тепло встречена критиками. Feral адаптировала игру для сенсорных экранов.

Company of Heroes основана на событиях Второй мировой войны. Разработчкикам удалось создать успешную комбинацию стремительно развивающихся кампаний, тактик, варьирующихся в зависимости от родов войск и динамически меняющейся боевой обстановки. Командуйте двумя ротами американских солдат и ведите напряженную кампанию на Европейском театре военных действий, начиная с «Дня Д», высадки войск Союзников в Нормандии.



Игра будет доступна на iPhone 6S и более новых смартфонах Apple, а её размер составляет 4 ГБ. Что касается Android, то для запуска Company of Heroes потребуется 5,2ГБ свободного места и Android 9.0 (Pie) и выше. Игра поддерживает следующие устройства:
  • Google Pixel 2 или новее
  • Samsung Galaxy S8 или новее
  • Samsung Galaxy Note8 или новее
  • OnePlus 5T / 6T / 7 / 8
  • Sony Xperia 1 / XZ2 Compact
  • HTC U12+
  • LG V30+
  • Motorola Moto Z2 Force
  • Nokia 8
  • Razer Phone
  • Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T
  • Xiaomi Pocophone F1
  • Xiaomi Redmi Note 8 Pro
В релизе отсутствуют внутриигровые покупки, а весь контент доступен сразу после единоразового приобретения. Также стоит отметить наличие русского языка. Стоимость Company of Heroes составляет 1090 рублей.

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