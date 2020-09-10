Студия Feral Interactive сегодня выпустила портированную с ПК стратегию в реальном времени Company of Heroes для iPhone и Android. Ранее игра выходила на iPad.
Запуск на смартфонах был анонсирован в августе. Напомним, Company of Heroes вышла на ПК в 2006 году, получила множество наград и была очень тепло встречена критиками. Feral адаптировала игру для сенсорных экранов.
Company of Heroes основана на событиях Второй мировой войны. Разработчкикам удалось создать успешную комбинацию стремительно развивающихся кампаний, тактик, варьирующихся в зависимости от родов войск и динамически меняющейся боевой обстановки. Командуйте двумя ротами американских солдат и ведите напряженную кампанию на Европейском театре военных действий, начиная с «Дня Д», высадки войск Союзников в Нормандии.
Игра будет доступна на iPhone 6S и более новых смартфонах Apple, а её размер составляет 4 ГБ. Что касается Android, то для запуска Company of Heroes потребуется 5,2ГБ свободного места и Android 9.0 (Pie) и выше. Игра поддерживает следующие устройства:
- Google Pixel 2 или новее
- Samsung Galaxy S8 или новее
- Samsung Galaxy Note8 или новее
- OnePlus 5T / 6T / 7 / 8
- Sony Xperia 1 / XZ2 Compact
- HTC U12+
- LG V30+
- Motorola Moto Z2 Force
- Nokia 8
- Razer Phone
- Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T
- Xiaomi Pocophone F1
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro
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