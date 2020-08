Принадлежащая Леонардо Ди Каприо студия Appian Way заключила контракт с компанией Apple. Она займётся производством фильмов и сериалов для сервиса Apple TV+. Appian Way известна в основном по фильмам, в которых снимался сам Ди Каприо — например, «Выживший» и «Волк с Уолл-стрит».В настоящее время Appian Way снимает несколько фильмов, в том числе «Убийцы Цветочной Луны». В производстве этого проекта задействованы Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе. Компания Apple выделила на этот фильм 200 миллионов долларов. Ди Каприо также снимется в сериале «Сияющие девочки» с Элизабет Мосс.Сделка предполагает, что Appian Way в первую очередь будет предлагать свою продукцию компании Apple, и только если та откажется — отдаст её в широкий прокат или другие видеосервисы. Некоторые фильмы Appian Way будут доступны в Apple TV+ на правах временного эксклюзива: сначала их можно будет посмотреть в этом сервисе, а затем в обычных кинотеатрах.