Суд наказал Wildberries за наглейшие списания денег с карт покупателей

Олег

WB


Российский суд признал незаконными списания с банковских карт, которые удалены из профиля. Об этом пишет Forbes.

Ранее пользователи неоднократно жаловались в сети, что даже после удаления банковской карты из профиля WB маркетплейс не удаляет её из своей базы и может списать с нее средства, когда ему заблагорассудится. Повлиять на это было крайне сложно, так как техподдержка отказывалась помочь, либо вовсе игнорировала запросы на эту тему.

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Судебный иск против Wildberries подал Роспотребнадзор. Это произошло после массовых жалоб клиентов маркетплейса на списания средств с удаленных банковских карт.

Подольский городской суд признал, что ООО «Вайлдберриз» не является кредитной организацией, а значит не имеет права списывать деньги без согласия владельца карты или счета. Включение в договор условия о праве юридического лица составлять и давать от имени потребителя распоряжения на перечисление средств ущемляет права потребителя.

Сам Wildberries утверждал, что списания проводятся «с разрешения клиента». Однако по факту оно могло быть выдано клиентом единоразово для совершения покупки, и использоваться маркетплейсом «втемную» для последующих списаний. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

tellurian
+4850
tellurian
Ещё заставить удалить карты из их базы данных.
Сегодня в 09:57
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Сергей Вахтин
+110
Сергей Вахтин
Автор, а как наказал? Пальчиком погрозил и сказал ай-ай-ай как нехорошо? И им в очередной раз стало стыдно и совестно?Они как плевали на покупателей, так и продолжат плевать. И никакие суды им не указ.
37 минут назад
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