Суд наказал Wildberries за наглейшие списания денег с карт покупателей



Российский суд признал незаконными списания с банковских карт, которые удалены из профиля. Об этом пишет Forbes.



Ранее пользователи неоднократно жаловались в сети, что даже после удаления банковской карты из профиля WB маркетплейс не удаляет её из своей базы и может списать с нее средства, когда ему заблагорассудится. Повлиять на это было крайне сложно, так как техподдержка отказывалась помочь, либо вовсе игнорировала запросы на эту тему.







Судебный иск против Wildberries подал Роспотребнадзор. Это произошло после массовых жалоб клиентов маркетплейса на списания средств с удаленных банковских карт.



Подольский городской суд признал, что ООО «Вайлдберриз» не является кредитной организацией, а значит не имеет права списывать деньги без согласия владельца карты или счета. Включение в договор условия о праве юридического лица составлять и давать от имени потребителя распоряжения на перечисление средств ущемляет права потребителя.



Сам Wildberries утверждал, что списания проводятся «с разрешения клиента». Однако по факту оно могло быть выдано клиентом единоразово для совершения покупки, и использоваться маркетплейсом «втемную» для последующих списаний.