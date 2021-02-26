





На прошлой неделе Apple попросила у Valve важные данные о Steam за последние 6 лет, включая число проданных копий различных игр, выручку, изменение цен на распродажах и так далее. По словам купертиновской компании, это должно помочь ей в деле против Epic Games. Разумеется, Valve наотрез отказалась предоставлять такую конфиденциальную информацию.Однако суд встал на сторону Apple, и теперь Valve обязана раскрыть все данные о продажах и выручке 436 игр, и сделать это компания должна до середины марта. Представители Valve отмечают, что им такой запрос от Apple кажется странным: какое отношение сервис дистрибуции компьютерных игр имеет к мобильной Fortnite?Скорее всего заинтересованность Apple в данных Valve заключается в схожести политик обеих компаний для издателей игр: обе площадки имеют схожий процент отчислений и условия. Используя эти данные, компания из Купертино будет пытаться оспорить обвинение в монополизации от Epic Games.