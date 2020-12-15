Роскомнадзор после обращения правообладателя и решения суда направляет владельцу магазина приложений уведомление о нарушении авторских прав в конкретном приложении. Затем владелец магазина должен уведомить владельца приложения о необходимости ограничить доступ к пиратскому контенту. Если последний не сделает это за сутки, магазин его блокирует, в противном случае требование о блокировке приходит операторам связи.







В России впервые принято судебное решение о блокировке мобильного приложения. Это прецедент, за которым могут последовать другие подобные разбирательства.Иск был подан в рамках принятого в октябре этого года закона о блокировке мобильных приложений с противоправным контентом. Ответчиком выступал Роскомнадзор, а истцом была принадлежащая Warner Music Russia компания S.B.A. Music Publishing, которая просила удалить из Play Маркета приложение «Music Downloader — Free MP3 Downloader». В иске содержалось требование к Роскомнадзору прекратить создавать условия для распространения нелегальных копий трёх песен российской группы Cream Soda в этом приложении.В начале октября, сразу после вступления нового закона в силу, сразу несколько компаний, включая Sony Music Entertainment, S.B.A. Music Publishing и Universal Music, подали иски о блокировке ряда мобильных приложений, через которые распространяются музыкальные произведения Элджея, Артура Пирожкова и Светланы Лободы. Требования касались приложений «Музыка офлайн скачать музыку», PewPee и «iMus — музыкальный плеер» из App Store. Эти иски будут рассмотрены позже.Раньше правообладателям нужно было судиться напрямую с владельцами пиратских площадок или хостерами, но поиск их местонахождения мог быть затруднён. Теперь они могут подавать иски к владельцам крупнейших магазинов контента опосредованно через требование к Роскомнадзору.