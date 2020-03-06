



Лорен Пауэлл Джобс, вдова сооснователя и экс-главы Apple Стива Джобса, вложила деньги в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), которой владеет Павел Дуров. Об этом сообщил изданию Block TV источник, близкий к проекту TON.



Лорен Пауэлл Джобс вложила в TON не менее пяти миллионов долларов в первом раунде первичного размещения токенов. Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) также известно, что инвесторами TON стали миллиардеры Роман Абрамович и Михаил Гуцериев, вложившие в проект 10 миллионов долларов и 15 миллионов долларов соответственно. Кроме того, неизвестную сумму внёс Михаил Абызов, который на тот момент занимал пост министра по вопросам Открытого правительства, а сейчас обвиняется в создании преступного сообщества, мошенничестве на четыре миллиарда рублей и отмывании 32 миллиардов рублей, полученных от продажи акций принадлежавших ему компаний. С марта 2019 года Абызов находится в СИЗО.



В октябре 2019 года SEC запретила Дурову выпускать критовалюту Gram, которая должна была появиться одновременно с запуском блокчейн-платформы TON. Ведомство утверждает, что Telegram продавал токены как ценные бумаги, не зарегистрированные в соответствии с законодательством США. Защитная позиция Telegram заключается в том, что токены — товар, а не ценная бумага.







