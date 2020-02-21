Telegram

Сегодняшнее обновление публичной версии Telegram из App Store добавляет разделение чатов по типам. По умолчанию в приложении появляются четыре вкладки All Chats — все диалоги, каналы и боты, Unread — отображает непрочитанные сообщения, Unmuted — чаты, каналы и боты, в которых вы не отключили оповещения, Channels — отдельный фильтр для каналов.
Telegram
Нажав по любому фильтру правой кнопкой мыши можно отредактировать название, добавить новую вкладку или удалить существующую. В меню добавления нового фильтра вы сможете выбрать раздел из предустановленных, либо создать свой собственный.
Telegram
Помимо вкладок, в обновленной версии Telegram для macOS была повышена стабильность, а также оптимизирован процесс использования памяти. Также были устранены мелкие баги и добавлены незначительные улучшения. Апдейт мессенджера уже доступен в магазине Mac App Store.



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