Сегодняшнее обновление публичной версии Telegram из App Store добавляет разделение чатов по типам. По умолчанию в приложении появляются четыре вкладки All Chats — все диалоги, каналы и боты, Unread — отображает непрочитанные сообщения, Unmuted — чаты, каналы и боты, в которых вы не отключили оповещения, Channels — отдельный фильтр для каналов.Нажав по любому фильтру правой кнопкой мыши можно отредактировать название, добавить новую вкладку или удалить существующую. В меню добавления нового фильтра вы сможете выбрать раздел из предустановленных, либо создать свой собственный.Помимо вкладок, в обновленной версии Telegram для macOS была повышена стабильность, а также оптимизирован процесс использования памяти. Также были устранены мелкие баги и добавлены незначительные улучшения. Апдейт мессенджера уже доступен в магазине Mac App Store.