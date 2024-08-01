Суперполезные ИИ-функции «Google Фото» стали доступны бесплатно абсолютно всем





Компания Google открыла бесплатный доступ к ИИ-возможностям приложения «Google Фото», для их использования больше не требуется оформлять платную подписку. Пользователям стали доступны четыре новых инструмента: Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur и Portrait Light.



«Google Фото» анализирует снимки с помощью искусственного интеллекта и в зависимости от этого предлагает применить к нему различные инструменты:



Magic Eraser — удаление лишних объектов

Magic Editor — удаление или уменьшение объектов, занимающих существенную часть кадра

Photo Unblur — исправление фотографий с низкой резкостью изображения

Portrait Light — настройка расположения источника света, регулировка интенсивности освещения



Эти инструменты доступны в свежей версии «Google Фото», которая уже появилась на Android и iOS.







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