





Компания Microsoft выпустила небольшое накопительное обновление для Windows 10, которое рекомендуется к установке геймерам. Оно носит технический номер KB5004296 и доступно трём свежим версиям Windows 10 — 2004 (май 2020 года), 20H2 (ноябрь 2020 года) и 21H1 (май 2021 года).Патч KB5004296 решает проблему с падением частоты обновления экрана, снижением производительности в играх и невозможностью запуска определённых игр из некоторых игровых магазинов. Он также устраняет баг, приводивший к сбоям при переключениях между разными режимами производительности, и другие ошибки, появившиеся в том числе с выпуском предыдущих обновлений.Установить этот патч можно через «Центр обновления Windows» по желанию. Он не обязательный и не скачивается автоматически, поскольку войдёт в накопительное обновление, которое выйдет во второй вторник августа.