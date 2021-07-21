



Чего мы ждем от робота-пылесоса? Универсальности и эффективности выполнения работы. Он должен сочетать в себе все актуальные характеристики и возможности, а помимо этого пылесосить и мыть полы так, чтобы по-максимуму увеличить интервал между генеральными уборками. Тогда вы получаете удобного и эффективного помощника по дому. Одна из таких моделей —

Дизайн



Сверху корпус градиентный синий глянцевый, по бокам черный матовый. Смотрится эффектно и эстетично — крышка меняет оттенок синего в зависимости от количества света в комнате, его типа (солнце или лампы) и угла обзора.



Кнопка включения расположена под крышкой. Там же размещены пылесборник и бак для воды с емкостью 500 и 340 мл соответственно. В пылесборник для сухого мусора установлена двойная система фильтрации на базе сетчатого и HEPA-фильтра.



Чего мы ждем от робота-пылесоса? Универсальности и эффективности выполнения работы. Он должен сочетать в себе все актуальные характеристики и возможности, а помимо этого пылесосить и мыть полы так, чтобы по-максимуму увеличить интервал между генеральными уборками. Тогда вы получаете удобного и эффективного помощника по дому. Одна из таких моделей — Hobot Legee 7 (название Hobot — сочетание слов Home Robot). Посмотрим, на что он способен.Сверху корпус градиентный синий глянцевый, по бокам черный матовый. Смотрится эффектно и эстетично — крышка меняет оттенок синего в зависимости от количества света в комнате, его типа (солнце или лампы) и угла обзора.Кнопка включения расположена под крышкой. Там же размещены пылесборник и бак для воды с емкостью 500 и 340 мл соответственно. В пылесборник для сухого мусора установлена двойная система фильтрации на базе сетчатого и HEPA-фильтра.















Управление и приложение







Процесс очистки















Пользовательский опыт









Мы запустили робота в квартире площадью 30 квадратных метров с тремя комнатами: прихожей, кухней и спальней. Первый раз ему понадобилось около часа, чтобы убраться в ней в стандартном режиме. В этот момент он анализировал помещение и составлял карту. На второй раз он управился за полчаса, потому что уже знал помещение и ориентировался в нем. Заряда аккумулятора хватает, чтобы работать без остановки.



Виртуальные стены позволяют запретить роботу уборку в конкретных местах, мы ограничили область на кухне за холодильником где стоят моющие средства, чтобы он их не опрокинул. Так, робот аккуратно уберется и не устроит дома разгром.



Legee 7 может убираться по расписанию. В настройках можно выбрать следующие параметры: дни недели, время запуска, убираемые комнаты и режим уборки для каждой конкретной комнаты. Мы выставили ему время 12:40 каждый день. В это время дома никто не находится, и робот убирается, не путаясь под ногами и не отвлекая перемещением и шумом. Кстати, он работает тихо, просто во время работы хочется находиться в полной тишине.



У робота предусмотрены восемь режимов очистки «Talent Clean», как мы уже сказали. Мы пользовались четырьмя режимами: стандартный, мощный, полировка и пятновыводитель. Первый подходит для ежедневной влажной уборки, когда просто достаточно собрать осевшую пыль, а усиленное давление ненужно. Полировку мы активировали во время одной из первых уборок. Пол не убирался больше недели.



Мощный режим подходит для уборки конкретных проблемных участков. У нас в таком режиме он работает в прихожей, где пол наиболее загрязненный из-за уличной обуви.



В режиме удаления пятен пылесос делит комнату на квадраты 1,5 х 1,5 м и моет поверхность в два этапа — сначала убирает пыль и смачивает поверхность обильным количеством воды, а потом тщательно его вытирает, отключив вакуумный насос. Как итог, он эффективно оттирает пятна. Удобный вариант для кухни, где, например, возле плиты могут быть жирные пятна, и для их удаления нужно повышенное давление.

Итог



Hobot Legee 7 — удобный и универсальный робот-пылесос для дома. Он может пылесосить, протирать поверхность сухой салфеткой, обрабатывать его влажной — это набор всех необходимых функций для робота-пылесоса. LiDAR, датчики защиты от падения — эти особенности позволяют ему точно строить карту помещения и быстро убирать его, ориентируясь по ней.



Робот-пылесос сочетает в себе все трендовые параметры и возможности. С ним вам не придется идти на компромисс, отказываясь от каких-либо функций. Если вы предпочтете его конкурентам, то точно не лишитесь ничего важного.



Купить Hobot Legee 7 Мы запустили робота в квартире площадью 30 квадратных метров с тремя комнатами: прихожей, кухней и спальней. Первый раз ему понадобилось около часа, чтобы убраться в ней в стандартном режиме. В этот момент он анализировал помещение и составлял карту. На второй раз он управился за полчаса, потому что уже знал помещение и ориентировался в нем. Заряда аккумулятора хватает, чтобы работать без остановки.Виртуальные стены позволяют запретить роботу уборку в конкретных местах, мы ограничили область на кухне за холодильником где стоят моющие средства, чтобы он их не опрокинул. Так, робот аккуратно уберется и не устроит дома разгром.Legee 7 может убираться по расписанию. В настройках можно выбрать следующие параметры: дни недели, время запуска, убираемые комнаты и режим уборки для каждой конкретной комнаты. Мы выставили ему время 12:40 каждый день. В это время дома никто не находится, и робот убирается, не путаясь под ногами и не отвлекая перемещением и шумом. Кстати, он работает тихо, просто во время работы хочется находиться в полной тишине.Hobot Legee 7 — удобный и универсальный робот-пылесос для дома. Он может пылесосить, протирать поверхность сухой салфеткой, обрабатывать его влажной — это набор всех необходимых функций для робота-пылесоса. LiDAR, датчики защиты от падения — эти особенности позволяют ему точно строить карту помещения и быстро убирать его, ориентируясь по ней.Робот-пылесос сочетает в себе все трендовые параметры и возможности. С ним вам не придется идти на компромисс, отказываясь от каких-либо функций. Если вы предпочтете его конкурентам, то точно не лишитесь ничего важного.







Под корпусом располагается одна боковая щетка, четыре датчика защиты от падения, всасывающее отверстие и четыре форсунки для смачивания пола. На нижнюю часть корпуса крепятся две салфетки.Сверху добавлена панель управления с четырьмя кнопками: старт / пауза, принудительное возвращение на базу, мощный режим и режим полировки пола. Это альтернативный режим управления роботом помимо мобильного приложения. В панель интегрирована подсветка — когда робот включен, область вокруг кнопок загорается.Высота корпуса составляет 99 мм, стандартное значение для робота-пылесоса. Он без проблем проникает в слепые зоны, вроде дивана или шкафа с короткими ножками.Форма корпуса D-образная. Возле одного из углов располагается щетка, это позволяет ему убираться в труднодоступных местах, вроде углов. Спереди установлен механический бампер мягкого касания. Он защищает мебель и корпус робота-пылесоса при контакте — не будут повреждены ни интерьер, ни корпус или комплектующие прибора.Управление роботом-пылесосом осуществляется тремя способами: при помощи смартфона из приложения Legee 7, с помощью панели на корпусе устройства и при помощи голоса.Под пылесос разработано отдельное приложение Legee 7. Интерфейс поддерживает русский язык, в нем есть справки с руководством пользования — вся необходимая информация, как работает робот-пылесос.На рабочей панели отображается выбранная карта, под ней — сведения о последней уборке. На нижней панели размещены еще кнопки: принудительное возвращение Legee 7 на базу, остановка цикла уборки, режим работы с картами и ручное управление.Робот запоминает до пяти уникальных карт уборки в памяти, это большой плюс. При работе с картой доступна функция выбора конкретной комнаты, установка виртуальных стен, запретных зон. Каждой комнате можно дать название для более удобной настройки в дальнейшем.В разделе «Уход и управление» отображается состояние робота и версия прошивки. Тут также можно выбрать язык голосовых оповещений и их громкость. Робот говорит на русском языке.Legee 7 интересен возможностью озвучивания собственных команд. Робот реагирует на команды не заводским голосом, а записанным владельцем.Робот-пылесос анализирует пространство помещения и передвигается по нему благодаря продвинутой навигационной системе на базе датчика LiDAR. Этот сенсор позволяет точно измерить длину от источника лазера (на корпусе робота) до предмета. При первом запуске Legee 7 строит карту и сохраняет до пяти планов помещений, в том числе поэтажно.Двигатель безщеточный, его сила всасывания составляет 2700 Па. Всасывающее сопло для сбора мусора располагается почти во всю ширину корпуса, в отличии от большинства конкурентов. Это позволяет работать эффективнее, кроме того, все волосы и шерсть попадают сразу в контейнер, не наматываются на турбощетку, блокируя ее и выводя из строя.Салфетки работают с помощью уникальной системы Hobot Legee, это фишка устройства. Они подвижные — совершают колебания до 900 раз в минуту имитирует человеческие движения рук для удаления засохших пятен и грязи с пола. Вместо колес у робота гусеницы, что предотвращает проскальзывание по влажному полу.У робота предусмотрены восемь режимов очистки «Talent Clean» (тален клин): Стандартный, Экономичный, Мощный, Сухой, Питомец, Полировка, Пятновыводитель и Пользовательский с настраиваемыми параметрами.Устройство может и пылесосить, и мыть пол. Причем, оно способно делать это одновременно — пылесосить, протирать поверхность сухой салфеткой, распылять жидкость и обрабатывать пол влажной салфеткой. Применяется фирменная технология Новот — четырехступенчатая очистка пола FastBrush.Кстати, насчет салфеток и уборки пола. Legee 7 автоматически распыляет воду. Предусмотрена интеллектуальная подача воды в зависимости от температуры пола — чем он теплее, тем интенсивнее подача воды. Распыление осуществляется 4-мя форсунками.Вода не вытекает на тонкую салфетку (1,5 мм) самотеком, вымывая из нее грязь как у большинства конкурентов. Растворенную грязь Legee 7 протирает толстой салфеткой (5 мм), которая впитывает всю грязь и воду. Робот не оставляет след из капель позади себя, он подходит для любых даже не влагостойких покрытий.Система подачи воды дозированная. Она обеспечивает экономный расход — 300 мл воды хватит для мытья до 150 квадратных метров. Также Legee 7 может продолжать уборку с того места, где закончил, после дозарядки на базе, это позволяет ему убирать большие площади до 400 кв.м.