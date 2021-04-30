





После того, как компания LG закрыла свое мобильное подразделение и покинула этот рынок, следующим претендентом на выход стала Sony, чей бизнес по продаже смартфонов не приносил прибыли с 2017 года. Однако новый отчет за 2020 финансовый год, опубликованный производителем, говорит скорее об обратном и вселяет некоторый оптимизм.Несмотря на снижение продаж смартфонов до 2,9 миллионов штук против 3,2 миллионов в 2019 году, Sony удалось получить прибыль и заработать 27,7 миллиарда иен (254,96 миллиона долларов) на мобильном подразделении впервые за 4 года. Что любопытно, ситуация стала неожиданностью для самой Sony, которая назвала итоги года «превзошедшими все ожидания».Ответ на вопрос, как компании удалось получить прибыль при сокращении продаж, заключается в уменьшении сопутствующих расходов и повышении средней стоимости смартфонов. И хотя сама Sony предпочла не делать никаких прогнозов по продажам в 2021 году, о первых результатах и возможных успехах последних Sony Xperia 1, 5 и 10 мы сможем узнать в конце октября, когда будет опубликован отчет за второй квартал этого года.