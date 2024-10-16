«Т-Банк» выпустил банковскую карту для мусульман — без алкоголя, табака, азарта и кредитов

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У «Т-Банка» (экс-«Тинькофф») появился новый продукт — дебетовая карта для мусульман. Она основана на исламской этике и доступна для оформления по всей России.На карте действуют ограничения для клиентов: нельзя осуществлять покупки в алкомаркетах, табачных магазинах, вейпшопах, барах, ночных клубах, ломбардах и казино. Также ею нельзя расплачиваться со страховыми компаниями, букмекерами и микрофинансовыми организациями. Недоступен овердрафт и «Кубышка», позволяющие брать у банка деньги в долг, не начисляются проценты на остаток и нет бонусов за приглашения друзей. Кэшбэк за покупки, тем не менее, предусмотрен.Банк тоже ограничивает себя, хоть и не так сильно. Средства клиентов, лежащие на счетах, привязанных к исламским картам, не будут использоваться для кредитования других клиентов.Оформить карту может любой желающий, подтверждать свою принадлежность к исламу не требуется. Для карты выделяется отдельный счёт, чтобы избежать смешивания поступлений и трат. Доступны два варианта дизайна — в чёрном и зелёном цветах.