«Т-Банк» выпустил светящиеся карты

«Т-Банк» (экс-«Тинькофф») объявил о выпуске дебетовых карт, которые светятся в момент оплаты. Новые клиенты могут получить их бесплатно, а действующие за 1000 рублей.
Карты созданы в четырёх вариациях дизайна — с котом, автомобилем, башней-маяком и космическим аппаратом. Встроенные светодиоды загораются, когда карту подносят к терминалу с бесконтактной оплатой. Заряжать её не нужно, поскольку в ней нет аккумулятора, а энергия берётся от NFC-модуля терминала.
Оформить предзаказ карты можно на сайте банка, оставив свои ФИО и номер телефона, их начнут доставлять, когда они появятся в наличии. С 1 октября их можно будет заказать на сайте или в мобильном приложении. Как долго «Т-Банк» будет предлагать такие карты, неизвестно, но очевидно, что это временная акция.
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