Т—Ж запустил сервис для проверки лекарств

«Безусловно, проверка лекарства в сервисе „Аптечка“ не должна стать основанием для самовольного отказа от приема препарата, назначенного врачом. Мы подчеркиваем, что проект призван лишь информировать пользователя о том, какую „репутацию” имеет то или иное лекарство. Однако ситуация, когда врач назначил вам гомеопатию, БАД или средство без доказанной эффективности, должна насторожить. В этом случае стоит вернуться к нему за разъяснениями или же обратиться за вторым мнением к другому доктору. У пациента без медицинского образования не всегда есть возможность оценить профессионализм врача, и проверка листа назначений в „Аптечке“ может с этим помочь».

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Финансовое медиаиздание Т—Ж запустило сервис по проверке лекарств «Аптечка», который позволяет узнать, не относится ли купленный в аптеке препарат к БАДам, гомеопатии или средствам без доказанной эффективности.Сервис «Аптечка» дает возможность получить важную информацию о назначенном врачом препарате. Для этого нужно в поисковой строке ввести название любого зарегистрированного в России лекарства и узнать, не относится ли оно к средствам с недоказанной эффективностью. В данный момент в «Аптечке» содержится информация более чем о 40 тысячах лекарств.Кроме того, «Аптечка» обращается к международной научной базе данных Pubmed и проверяет, сколько исследований было опубликовано о препарате: их отсутствие или малое количество свидетельствует о том, что лекарство не было должным образом проверено, или же о том, что ученые не считают его перспективным.Медицинская редакция Т—Ж составила письменные заключения о самых популярных препаратах из отечественных аптек, чтобы, наряду с инструкцией, пользователь мог ознакомиться с вердиктом экспертов медредакции, написанным понятным языком.Проверить недавнее назначение врача или препараты из домашней аптечки очень удобно: «Аптечку» можно сохранить на экран мобильного телефона в виде иконки и пользоваться сервисом каждый раз, когда нужно купить лекарство.Ольга Кашубина, шеф медицинской редакции Т—Ж: