Три популярнейших смартфона Samsung Galaxy наконец получили OneUI 6.0 и Android 14

Олег

Фото: SamMobile

Фото: SamMobile

Компания Samsung начала развертывание большого обновления своей оболочки для трех среднебюджетных смартфонов Galaxy. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, речь идет о моделях Samsung Galaxy A23 5G, Galaxy A33 и Galaxy A52 LTE. Эти три смартфона уже начали получать полноценный апдейт OneUI 6.0 на базе Android 14.

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Стоит отметить, что Galaxy A33 начал получать обновление некоторое время назад, но оно было ограничено несколькими европейскими странами. Теперь же OneUI 6 получают владельцы этой модели почти по всему миру.

Номера сборок:
  • Galaxy A23 — A235FXXU4DWL1 для России (SM-A235F)
  • Galaxy A33 — A336BXXU7DWL1 для всей Европы, в том числе России
  • Galaxy A52 LTE — номер сборки для России оканчивается на *****EWL3.

Размер прошивки варьируется в зависимости от модели и установленной ОС и составляет около 2 Гб.

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

0
𝔾𝕣𝕚𝕫𝕒ℤ𝕠𝕠
Здравствуйте проснулись.Вчера на 72й прилетело.
5 января 2024 в 21:37
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0
Сулиман
У меня на a53 5g есть
час назад в 23:43
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