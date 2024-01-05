Три популярнейших смартфона Samsung Galaxy наконец получили OneUI 6.0 и Android 14

Фото: SamMobile



Компания Samsung начала развертывание большого обновления своей оболочки для трех среднебюджетных смартфонов Galaxy. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, речь идет о моделях Samsung Galaxy A23 5G, Galaxy A33 и Galaxy A52 LTE. Эти три смартфона уже начали получать полноценный апдейт OneUI 6.0 на базе Android 14.







Стоит отметить, что Galaxy A33 начал получать обновление некоторое время назад, но оно было ограничено несколькими европейскими странами. Теперь же OneUI 6 получают владельцы этой модели почти по всему миру.



Номера сборок:

Galaxy A23 — A235FXXU4DWL1 для России (SM-A235F)

Galaxy A33 — A336BXXU7DWL1 для всей Европы, в том числе России

Galaxy A52 LTE — номер сборки для России оканчивается на *****EWL3.

Размер прошивки варьируется в зависимости от модели и установленной ОС и составляет около 2 Гб. Стоит отметить, что Galaxy A33 начал получать обновление некоторое время назад, но оно было ограничено несколькими европейскими странами. Теперь же OneUI 6 получают владельцы этой модели почти по всему миру.Номера сборок:Размер прошивки варьируется в зависимости от модели и установленной ОС и составляет около 2 Гб.