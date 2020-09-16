Watermark-less white.



I did say they looked a bit worse IMO pic.twitter.com/AiYNMyfktR — Fudge (@choco_bit) September 16, 2020







По слухам, компания Apple планирует выпустить первые в своей истории полноразмерные наушники. Подобные устройства ранее выходили под принадлежащим ей брендом Beats, а теперь она желает выйти на этот ранок со своей торговой маркой AirPods с яблочным логотипом.Пользователь Twitter с ником Fudge опубликовал фотографию, а затем и видео, на которых изображены эти наушники. На фотографии показана модель с серым корпусом, а на видео засветился вариант в белой расцветке. Предположительно, эта модель будет называться AirPods Studio, и перед нами «спортивный» вариант — с непромокаемыми или «дышащими» амбушюрами и оголовьем. Apple также может выпустить модификацию с ещё более строгим дизайном.Ходят слухи, что наушники Apple будут модульными, то есть пользователь сможет заменять на них какие-то детали (например, амбушюры) в зависимости от сценария использования — при занятиях спортом, на прогулке и тому подобное. Такие возможности кастомизации будут отличать этот продукт от продукции конкурентов.AirPods Studio также получат возможности, реализованные в AirPods и AirPods Pro, в том числе моментальное и простое сопряжение с источником звука, активное шумоподавление и режим, при котором хорошо слышно все окружающие звуки, в том числе речь собеседников. Ожидалось, что Apple представит эти наушники на презентации 15 сентября, но этого не произошло. С чем связана такая задержка, неизвестно.Неофициальный рендер AirPods Studio: