Так могут выглядеть VR-очки Apple Reality Pro

Фархад
Apple Reality Pro
Концепт: Маркус Кейн

Дизайнер Маркус Кейн поделился шикарным 3D-рендером будущей гарнитуры смешанной реальности Apple Reality Pro.

В основу рендера вошли самые последние утечки и инсайды относительно следующего прорывного гаджета Apple, включая внешнюю батарею, которую придётся носить в отдельном чехле.



Дизайнеру удалось детально визуализировать форму очков, а также предполагаемое расположение ключевых элементов. На рендере мы видим колёсико Digital Crown, как в Apple Watch, вентиляционные отверстия, кнопку Action, сенсоры для отслеживания рук, сменный ремешок и магнитную зарядку. 3D-модель можно скачать по этой ссылке.

Ожидается, что Apple представит свою первую гарнитуру смешанной реальности в рамках конференции WWDC 2023 5 июня, но в продажу устройство вряд ли поступит до конца года.
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Источник:
Markus Kane
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