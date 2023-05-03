Так могут выглядеть VR-очки Apple Reality Pro

Концепт: Маркус Кейн
Дизайнер Маркус Кейн поделился шикарным 3D-рендером будущей гарнитуры смешанной реальности Apple Reality Pro.
В основу рендера вошли самые последние утечки и инсайды относительно следующего прорывного гаджета Apple, включая внешнюю батарею, которую придётся носить в отдельном чехле.
Дизайнеру удалось детально визуализировать форму очков, а также предполагаемое расположение ключевых элементов. На рендере мы видим колёсико Digital Crown, как в Apple Watch, вентиляционные отверстия, кнопку Action, сенсоры для отслеживания рук, сменный ремешок и магнитную зарядку. 3D-модель можно скачать по этой ссылке.
Ожидается, что Apple представит свою первую гарнитуру смешанной реальности в рамках конференции WWDC 2023 5 июня, но в продажу устройство вряд ли поступит до конца года.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides