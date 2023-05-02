Чек с подписью Стива Джобса на смешную сумму выставили на торги за бешеные деньги. Угадайте, сколько хотят за него урвать?

Аукционный дом RR Auctions выставил на торги редчайший экспонат — чек, подписанный Стивом Джобсом на заре основания Apple.Лот под номером 192 аукциона «Прекрасные автографы и артефакты с изображением крупных деятелей науки и техники» в первую очередь интересен коллекционерам редких предметов из истории Apple. Чек на $175 от Apple Computer Company с «автографом» Джобса датируется 8 июля 1976 года. То есть Стив выписал его на 100 день с момента основания компании.На сегодняшний день $175 1976 года равны $936 или ~75 000 рублей. Тем не менее эксперты оценивают лот в $25 000 или ~2 млн рублей. Аукцион продлится до 11 мая, а на текущий момент максимальная ставка составляет $16 500. Вполне вероятно, что организаторы всё-таки выручат за него больше $25 000.

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