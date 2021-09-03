





Компания Apple не меняла дизайн планшета iPad mini с первого поколения, которое было представлено в 2012 году, но всё должно измениться с выходом iPad mini 6. Новое устройство получит свежий дизайн, узкие рамки и избавится от кнопки Home.iPad mini шестого поколения лишится кнопки Home и получит дизайн похожий на iPad Air, а сенсор Touch ID переместится на боковую грань в кнопку включения. Рамки дисплея станут тонкими, а сама окантовка будет равномерной, ожидается, что диагональ экрана немного подрастёт и составит от 8,3 до 9 дюймов. Пока не ясно, получит ли новое устройство порт USB-C или продолжит использовать разъём Lightning.Основываясь на фотографии макета производителя чехлов, iPad mini 6 возможно получит кнопки регулировки громкости расположенные в верхней части планшета, а не на правой стороне, что было бы серьезным изменением дизайна.Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился рендерами того, как якобы будет выглядеть iPad mini шестого поколения. Он оснащен дисплеем от края до края и портом USB-C.Проссер говорит, что iPad mini 6 будет иметь размеры 206,3 мм x 137,8 мм x 6,1 мм, и получит поддержку фирменного стилуса Apple Pencil, который будет более компактным.По слухам, iPad mini 6 будет оснащен процессором Apple A14 Bionic, который используется в линейке смартфонов iPhone 12.Ещё в 2020 году известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сказал, что Apple работает над планшетом iPad mini со светодиодным дисплеем mini-LED, устройство должно было дебютировать в конце года, но этого не произошло, и слухи утихли, пока в июле 2021 года DigiTimes не заявил, что iPad mini 6 будет оснащен экранами mini-LED.К сожалению, аналитик и основатель исследовательских компаний Росс Янг (Ross Young) считает, что информация DigiTimes неточна, и говорит, что iPad mini 6 не будет оснащён дисплеем с технологией mini-LED.Янг заявил, что связался с компанией Radiant Opto-Electronics, которая по утверждениям DigiTimes должна была поставлять Apple дисплеи для нового iPad mini. Представили компании поставщика дисплеев, официально подтвердили, что компактный планшет не получит экран с mini-LED в 2021 году.IPad mini 6 должен быть представлен этой осенью, но конкретная дата не известна. Apple собирается провести мероприятие в сентябре, на котором представит iPhone 13 и Apple Watch Series 7, но iPad mini 6 скорее всего, анонсируют позже в октябре или ноябре.