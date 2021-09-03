Компания Apple не меняла дизайн планшета iPad mini с первого поколения, которое было представлено в 2012 году, но всё должно измениться с выходом iPad mini 6. Новое устройство получит свежий дизайн, узкие рамки и избавится от кнопки Home.
Дизайн
iPad mini шестого поколения лишится кнопки Home и получит дизайн похожий на iPad Air, а сенсор Touch ID переместится на боковую грань в кнопку включения. Рамки дисплея станут тонкими, а сама окантовка будет равномерной, ожидается, что диагональ экрана немного подрастёт и составит от 8,3 до 9 дюймов. Пока не ясно, получит ли новое устройство порт USB-C или продолжит использовать разъём Lightning.
Основываясь на фотографии макета производителя чехлов, iPad mini 6 возможно получит кнопки регулировки громкости расположенные в верхней части планшета, а не на правой стороне, что было бы серьезным изменением дизайна.
Рендеры
Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился рендерами того, как якобы будет выглядеть iPad mini шестого поколения. Он оснащен дисплеем от края до края и портом USB-C.
Проссер говорит, что iPad mini 6 будет иметь размеры 206,3 мм x 137,8 мм x 6,1 мм, и получит поддержку фирменного стилуса Apple Pencil, который будет более компактным.
Процессор
По слухам, iPad mini 6 будет оснащен процессором Apple A14 Bionic, который используется в линейке смартфонов iPhone 12.
Дисплей mini-LED?
Ещё в 2020 году известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сказал, что Apple работает над планшетом iPad mini со светодиодным дисплеем mini-LED, устройство должно было дебютировать в конце года, но этого не произошло, и слухи утихли, пока в июле 2021 года DigiTimes не заявил, что iPad mini 6 будет оснащен экранами mini-LED.
К сожалению, аналитик и основатель исследовательских компаний Росс Янг (Ross Young) считает, что информация DigiTimes неточна, и говорит, что iPad mini 6 не будет оснащён дисплеем с технологией mini-LED.
Янг заявил, что связался с компанией Radiant Opto-Electronics, которая по утверждениям DigiTimes должна была поставлять Apple дисплеи для нового iPad mini. Представили компании поставщика дисплеев, официально подтвердили, что компактный планшет не получит экран с mini-LED в 2021 году.
Дата выхода
IPad mini 6 должен быть представлен этой осенью, но конкретная дата не известна. Apple собирается провести мероприятие в сентябре, на котором представит iPhone 13 и Apple Watch Series 7, но iPad mini 6 скорее всего, анонсируют позже в октябре или ноябре.
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