Известный зарубежный хакер с ником MG представил свою новую версию «кабеля-троянца» для iPhone. Об это рассказало издание Vice.com со ссылкой на самого MG.
Устройство выглядит как самый обычный оригинальный (или поддельный) Lightning-кабель для зарядки или подключения периферии. Отмечается, что он прекрасно выполняет свое обычное предназначение — например, с его помощью можно подключить клавиатуру от Apple к компьютеру Mac. Однако внутри одного из его штекеров находится «троянский» чип. Пользователи уже окрестили эти шнуры OMG Cables (игра слов в англ., можно перевести как «удивительный кабель», «кабель с неожиданостью»).
MG встроил в штекер Lightning специальный модифицированный чип, оснащенный Wi-Fi-модулем. Он позволяет хакеру удаленно связаться с кабелем и выполнять различные действия. Например, специалист может сымитировать для iPhone подключение любых периферийных устройств, изменять раскладку клавиатуры, подделывать ID-данные разных USB-устройств.
Нюанс состоит в том, что для работы с OMG Cable хакеру потребуется находиться в относительной близости. Однако радиус действия довольно велик — журналисты смогли связаться с модулем в кабеле на расстоянии одной мили (примерно 1,6 км).
Установка модифицированного чипа никак не повлияла на внешний вид кабеля — он всё также визуально неотличим от обычного оригинального Lightning. В последней версии OMG Cables получил также вариант Lightning — USB-C, а также полноценный USB-С — USB-С для работы с Android-устройствами. На фото — OMG-кабель рядом с обычным.
Создатель этого инструмента является анонимным исследователем кибербезопасности. Впервые он представил свой кабель, который может взламывать iPhone, на конференции для хакеров в 2019 году. Тогда он рассказал, что успешно запустил свой продукт в массовое производство. После чего MG наладил сотрудничество с поставщиком средств кибербезопасности Hak5, который стал продавать его кабели.
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