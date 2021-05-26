





Мы уже знаем, что скорее всего линейка iPhone 13 слабо изменится внешне по сравнению с iPhone 12 — максимум блок камер станет диагональным. А вот iPhone 14, который скорее всего выйдет через год, уже может получить серьезные изменения в дизайне.Разумеется, мы пока можем только гадать, как эта линейка смартфонов может выглядеть, однако уже стали появляться первые концепты iPhone 2022 года. И, надо сказать, они достаточно смелые: как вам L-образный дисплей на задней стороне смартфона, на котором будет выводиться основная информация, такая как заряд подключенных устройств и расположение метки AirTag?По сравнению с этим блок из четырех камер выглядит даже как-то обыденно, как и отсутствие выреза дисплея. В любом случае, идея дисплея на задней стороне смартфона не нова — например, такой 1.1'' экран есть у Xiaomi Mi 11 Ultra, и он действительно удобен для вывода, например, уведомлений.