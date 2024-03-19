Таксист показал, сколько можно заработать, если вообще не отдыхать. Завидно, но повторять опасно

Александр
Фото: Unsplash


Один из таксистов «Яндекс Go» похвастал своим заработком за декабрь и январь, когда он работал почти без отдыха. У него не было ни одного выходного, а на дорогах он проводил по 12-15 часов в сутки.

За два месяца таксист выполнил 1820 заказов, и после вычета комиссии «Яндекс Go» на его счёт суммарно было зачислено чуть больше 557 тысяч рублей. Ему оставили чаевых наличными на 5,5 тысяч рублей, он потратил 47 тысяч на топливо и заплатил налоги на 14 тысяч. Чистая выручка составила почти 502 тысячи рублей.



Таксист получил в приложении отметку, что он вошёл в 1% лучших — тех водителей, что зарабатывают больше других. Кроме того, «Яндекс Go» предоставил ему промокод на один день работы без комиссии.

Получается, что большие заработки таксистов не такой уж миф, ведь мало кто в РФ получает по 250 тысяч в месяц. Правда, чтобы достичь таких результатов, нужно забыть о полноценном отдыхе и приходить домой только для того, чтобы немного поспать перед тем как снова выходить на смену.

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Комментарии

Роман Лесной
–6
Роман Лесной
На заборе тоже тоже много чего написано, от такого графика здоровье скажет давай до свидания!!!! Че хорошего не пойму, гемморой, спина, сидячий образ жизни — работа мечты
Сегодня в 12:01
#
+319
Alex82
Вывод : хочешь заработать в такси, надо «пахать, как папа Карло»🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Сегодня в 12:31
#
stuff
+8
stuff
В ноябре я тоже задался вопросом , сколько я могу заработать денег, если буду работать курьером во вкус вилл по 12 часов с 9 утра до 9 вечера почти без остановок ( но когда был завал заказов, я напарнику звонил , он тоже чуть зарабатывал так скажем ) ну лично у меня за ноябрь без выходных вышло 260.000 работая на электровело )
Сегодня в 12:33
#
YABLOKOFON
–110
YABLOKOFON stuff
Вкус вилл хорошо платит я видел скрины у челов по 8-9к за смену.
Сегодня в 12:39
#
S.T.A.L.K.E.R.
+532
S.T.A.L.K.E.R.
У Кузнецова фишка раз в неделю про такси писать 😂😂😂⁉️
И любоваться на срач в комментариях 😁😁😁
час назад в 14:10
#
tellurian
–912
tellurian S.T.A.L.K.E.R.
Трафик на ресурсе сразу вырастает
час назад в 14:23
#
kardigan
+2999
kardigan
Пошли вы на &@ с этой темой @&₽.
час назад в 14:38
#
Esthet
+1768
Esthet
Ну если работать в таком режиме нужно сразу на кардиостимулятор откладывать🤷🏻
час назад в 14:38
#
kardigan
+2999
kardigan
@&₽ бки достали Ивар& со своим такси уже
час назад в 14:39
#
+772
Paspartu kardigan
Второе слово не понял 🤔
33 минуты назад
#
kardigan
+2999
kardigan
А ещё вы & спите после за рулём, жрёте литрами энергетики и путаете правый поворотник с левым.
27 минут назад
#
Lord
+559
Lord
Теперь таксистов в стране добавится в разы!!! По больше бы таких статей про агрономов, станочников, слесарей …
25 минут назад
#
0
Пользователь удален
А почему скрины по другим месяцам не совпадают?
9 минут назад
#