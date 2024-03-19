Таксист показал, сколько можно заработать, если вообще не отдыхать. Завидно, но повторять опасно

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Один из таксистов «Яндекс Go» похвастал своим заработком за декабрь и январь, когда он работал почти без отдыха. У него не было ни одного выходного, а на дорогах он проводил по 12-15 часов в сутки.За два месяца таксист выполнил 1820 заказов, и после вычета комиссии «Яндекс Go» на его счёт суммарно было зачислено чуть больше 557 тысяч рублей. Ему оставили чаевых наличными на 5,5 тысяч рублей, он потратил 47 тысяч на топливо и заплатил налоги на 14 тысяч. Чистая выручка составила почти 502 тысячи рублей.





Таксист получил в приложении отметку, что он вошёл в 1% лучших — тех водителей, что зарабатывают больше других. Кроме того, «Яндекс Go» предоставил ему промокод на один день работы без комиссии.



Получается, что большие заработки таксистов не такой уж миф, ведь мало кто в РФ получает по 250 тысяч в месяц. Правда, чтобы достичь таких результатов, нужно забыть о полноценном отдыхе и приходить домой только для того, чтобы немного поспать перед тем как снова выходить на смену.





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