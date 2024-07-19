Таксист рассказал, из-за чего может рухнуть рейтинг пассажира

Пикабушник SuperMikhail поделился «внутренней кухней» таксистов. Он рассказал, за что водители ставят пассажирам плохие оценки, негативно влияющие на рейтинг. Зачастую пассажиры могут даже не догадываться, что они делают что-то такое, что не нравится таксистам.
Что выбешивает таксистов:
Заказ по тарифу «Вместе». Здесь не действует повышенный коэффициент, то есть заработок таксиста будет ниже, чем на других тарифах. Второй пассажир может оказаться в локации, до которой неудобно добираться, а пока такси едет, он может отменить вызов.
Звонки или обращение чат с вопросом «Где вы стоите?» или просьбой подъехать куда-то. Таксист подъезжает к точке, которую пассажир выбрал в приложении, и очень не любит кататься по дворам в поисках пассажира, даже если адрес указан с точностью до подъезда.
Резкий неприятный запах от пассажира — парфюм, пот, алкоголь, табак, моча, гнилые зубы или всё вместе. Пассажир может даже не замечать свой запах, но водителю не нравится вдыхать его ароматы.
Курение, выпивание, поедание еды в салоне. От курения (даже электронных сигарет) остаётся запах, который может не нравиться водителю, и на который могут пожаловаться другие пассажиры. Едой и напитками можно запачкать сидения, «Яндекс» после жалобы выдаст водителю промокод на 500 р., но этих денег не хватит на то, чтобы вывести въевшуюся грязь.
Изменение финального адреса без предупреждения или добавление новых точек. Водитель планирует свой маршрут и хочет, чтобы любые изменения в траектории заранее обсуждались с ним.
Вечерние или ночные поездки за город — чтобы забрать оттуда пассажира или отвезти его туда. Обычно они обходятся недорого, поскольку нет повышенного спроса и пробок, поэтому водителю невыгодно ехать далеко, тем более, почти гарантированно пустым в один конец.
Другие таксисты дополнили список выбешивающих их факторов, добавив ещё парочку:
Изменение способа оплаты на наличные в процессе поездки. Это свидетельство того, что на карте недостаточно средств, что заставляет водителя нервничать и сомневаться — а есть ли вообще деньги у пассажира, не убежит ли он без оплаты? Ему нужно думать о дороге, а не о том, заплатят ли ему или он зря взял этот заказ и его кинут.
Плохое состояние двора, куда нужно заезжать. В этом нет прямой вины пассажира, но, по мнению таксистов, именно он виноват в том, что им приходится убивать свои машины и испытывать неприятные ощущения от ям, колдобин, луж, грязи и плохой видимости. Они считают, что пассажиру стоило бы пройти несколько десятков метров к тому месту, куда проще подъехать, а в случае с финальной точкой — он мог бы выйти там, где закончилось бездорожье, и пешком преодолеть остальной путь.
Пьяное состояние, излишняя болтливость, быкование, фамильярное общение, громкие разговоры по телефону.
Некоторые таксисты ставят плохие оценки просто так, никаких причин для этого им не нужно.
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