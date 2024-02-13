Таксист рассказал, как хитрят пассажиры, чтобы платить в разы меньше. Возразишь им — будет только хуже

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В такси постоянно возникает неразрешимый конфликт интересов: водители хотят получать больше, в то время как пассажиры стремятся платить меньше, а в идеале вообще ездить бесплатно или за чужой счёт. Неудивительно, что обе стороны идут на ухищрения, и даже если действуют в рамках закона, то не вполне честно.
Один из таксистов с большим опытом поделился своими наблюдениями относительно хитрых клиентов. У некоторых из них есть какая-то тактика, и они её они придерживаются, чтобы экономить на поездках — из-за этого заказы становятся для таксистов не такими выгодными, как им кажется поначалу.
Тактика первая — «заезжай, раз приехал…»
Если пассажир находится далеко от города, он знает, что уехать на такси по обычному тарифу очень проблематично. Он заказывает машину с платной подачей и оплатой по карте, и даже если действует повышенный коэффициент, для него это не проблема, так даже лучше. Таксист радуется удаче, берёт этот заказ и радостно мчится к клиенту, предвкушая крупную выплату. Клиент тем временем следит за тем, как машина едет к нему и… внезапно отменяет поездку. Он успевает нажать на кнопку в течение пяти минут с того момента, как заказ был принят, и до того, как водитель отметился о прибытии, поэтому отмена будет для него бесплатной. После этого он снова вызывает машину, но уже с бесплатной подачей. Поскольку водитель уже почти доехал, находится недалеко от места подачи, а других клиентов поблизости нет, плата за поездку окажется в несколько раз ниже, чем была в тот момент, когда он изначально выехал на этот вызов. Таксист может проявить принципиальность, но если он не возьмёт заказ, то уедет обратно пустым, потому есть большая вероятность, что он захочет заработать хоть немного и заберёт хитрого пассажира. Выговаривать ему за его хитрость он вряд ли будет, ведь это может вылиться в конфликтную ситуацию, что чревато плохой оценкой, отстранением от работы, перепалкой или даже дракой.
Тактика вторая — «куда ты денешься…»
Пассажир вызывает машину из города в пригород, но указывает финальную точку не там, куда ему в действительности нужно попасть. Когда его почти привезли, он просит таксиста проехать ещё немного, а это «немного» может означать несколько километров по бездорожью, куда он, возможно, и не согласился бы ехать. В процессе поездки мог завязаться приятный диалог с пассажиром, поэтому отказать будет сложнее, а если высадить его там, где была указана финальная точка, опять же можно нарваться на плохую оценку и проклятия в свой адрес. Можно попросить добавить точку или доплатить какую-то сумму, но у человека, от всей души желающего сэкономить, найдётся что возразить на это — например, телефон перестал ловить связь, поэтому пропал мобильный интернет и нет возможности дополнить маршрут или зайти в банковское приложение (и это вполне может оказаться правдой ему на радость).
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