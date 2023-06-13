Таксистов обязали оформлять дорогую страховку на всех пассажиров

Сегодня, 13 июня, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси, который увеличивает выплаты пользователям услуг перевозчиков в 4 раза.Ранее на легковые такси закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) не распространялся. С 1 сентября 2024 года перевозчики будут обязаны страховать жизни пассажиров на сумму 2,025 млн рублей по ОСГОП, что в 4 раза больше нынешней страховки ОСАГО, которая подразумевает компенсацию в 500 000 рублей в случае гибели человека.Согласно новому закону, полис ОСГОП должен быть оформлен на каждый автомобиль, используемый в качестве такси. Ответственность за это несёт перевозчик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющее лицензию на перевозку пассажиров и багажа.Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что стоимость такой страховки составит около 2500 рублей в год.На фоне принятия нового закона, есть вероятность, что цены на такси вырастут.