Таксистов обязали оформлять дорогую страховку на всех пассажиров

Фархад
Taxi

Сегодня, 13 июня, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси, который увеличивает выплаты пользователям услуг перевозчиков в 4 раза.

Ранее на легковые такси закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) не распространялся. С 1 сентября 2024 года перевозчики будут обязаны страховать жизни пассажиров на сумму 2,025 млн рублей по ОСГОП, что в 4 раза больше нынешней страховки ОСАГО, которая подразумевает компенсацию в 500 000 рублей в случае гибели человека.

Согласно новому закону, полис ОСГОП должен быть оформлен на каждый автомобиль, используемый в качестве такси. Ответственность за это несёт перевозчик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющее лицензию на перевозку пассажиров и багажа.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что стоимость такой страховки составит около 2500 рублей в год.

На фоне принятия нового закона, есть вероятность, что цены на такси вырастут.
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Источник:
Известия
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Комментарии

YABLOKOFON
+182
YABLOKOFON
Такси ещё подорожает, прекрасно
Сегодня в 18:45
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tellurian
+4894
tellurian YABLOKOFON
Я тут только за. Если страховка реально будет действовать и работать.
53 минуты назад
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