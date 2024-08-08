Таксисты бойкотируют новый супердешёвый тариф. Он для них хуже эконома

Александр



С 7 августа «Яндекс» переформатировал сервис «Везёт» в дискаунтерное такси — оно должно стать дешевле, чем «Яндекс Go» на тарифе «Эконом». Заказы принимают те же таксисты, которые сотрудничают с «Яндекс Go».

Водители получили уведомление, в котором говорится, что благодаря «Везёт» они будут получать больше заказов, комиссия снижена на 2 процентных пункта, а пропускать заказы можно на тех же условиях, что и на тарифе «Эконом», то есть зачастую с понижением рейтинга активности, который влияет на количество и качество заявок, а следовательно, и на заработки.



Многие таксисты остались крайне недовольны этим нововведением, поскольку они считают, что тарифы и так слишком низкие на фоне резкого повышения цен на автомобили и стоимость их обслуживания. Они начали бойкотировать вызовы через «Везёт» и делиться друг с другом советами, как не терять активность. Один из таксистов, например, посоветовал писать в поддержку и просить вернуть баллы, угрожая жалобами в ФАС, СК, ФСБ и другие страшные буквы.



Для пассажиров экономия получается действительно весомой. Например, вызов машины по одному и тому же маршруту через «Эконом» в «Яндекс Go» обходится в 300 рублей, а через «Везёт» в 250 рублей.



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Комментарии

Dmitriy
+1082
Dmitriy
Ну могут валить на родину, никто не держит.
Сегодня в 16:39
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tellurian
+1646
tellurian Dmitriy
Кто работать будет? Эти уедут, будет некий дефицит водителей, нужно будет поднимать комиссию и тарифы вырастут для клиентов. В автобусах и метро работа есть, желающих нет. Курьеры больше зарабатывают. Рост зарплат ограничен.
2 часа назад в 17:07
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+631
law
В каких городах везет стал дешеле? В краснодаре такое не канает, везет или стоит тариэе или разница не велика рублей 10
2 часа назад в 17:49
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