Таксисты бойкотируют новый супердешёвый тариф. Он для них хуже эконома

С 7 августа «Яндекс» переформатировал сервис «Везёт» в дискаунтерное такси — оно должно стать дешевле, чем «Яндекс Go» на тарифе «Эконом». Заказы принимают те же таксисты, которые сотрудничают с «Яндекс Go».
Водители получили уведомление, в котором говорится, что благодаря «Везёт» они будут получать больше заказов, комиссия снижена на 2 процентных пункта, а пропускать заказы можно на тех же условиях, что и на тарифе «Эконом», то есть зачастую с понижением рейтинга активности, который влияет на количество и качество заявок, а следовательно, и на заработки.
Многие таксисты остались крайне недовольны этим нововведением, поскольку они считают, что тарифы и так слишком низкие на фоне резкого повышения цен на автомобили и стоимость их обслуживания. Они начали бойкотировать вызовы через «Везёт» и делиться друг с другом советами, как не терять активность. Один из таксистов, например, посоветовал писать в поддержку и просить вернуть баллы, угрожая жалобами в ФАС, СК, ФСБ и другие страшные буквы.
Для пассажиров экономия получается действительно весомой. Например, вызов машины по одному и тому же маршруту через «Эконом» в «Яндекс Go» обходится в 300 рублей, а через «Везёт» в 250 рублей.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым