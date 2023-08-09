Таксисты готовятся к новому закону: эконом-поездки исчезают, тарифы растут
Александр Кузнецов —
Фото: Яндекс
Сайт Ura.ru заметил, что в «Яндекс Такси» становится всё труднее вызвать машину по низкой цене. Тариф «Эконом» иногда недоступен, есть только более дорогие «Комфорт» и «Комфорт+», но даже на них машину приходится ждать дольше. Более того, из-за того, что спрос выше предложения, приходится платить с повышенным коэффициентом, из-за чего поездки обходятся в несколько раз дороже.
Пассажиры жалуются, что такси перестало быть дешёвым из-за нехватки машин. Водителей на линии не хватает, для их привлечения «Яндекс Такси» устанавливает повышающие коэффициенты, а оплачивать повышение приходится пассажирам.
Как пишет Ura.ru, владелец одного из таксопарков в Тюмени подсчитал, что за последние несколько месяцев средняя стоимость поездки выросла на 25%. Но это не значит, что заработки таксистов увеличились пропорционально, ведь они стали выполнять меньше заказов, а следовательно, их доходы упали. Многие водители отказываются от сотрудничества с «Яндекс Такси» или уходят из профессии, в том числе из-за принятия нового закона, который вступит в силу в сентябре и будет предъявлять к таксистам повышенные требования.
Ожидается, что с сентября расходы таксопарков и таксистов возрастут из-за дополнительных регулятивных норм. Например, необходимо будет оснащать автомобили цветографической композицией и «шашечками», оформлять полис ОСАГО для такси (он дороже, чем для обычных автомобилей), а таксист должен проходить предрейсовый медицинский осмотр каждый раз, когда выходит на смену.
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