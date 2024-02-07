Таксисты начали клянчить чаевые. «Яндекс» это поощряет, а пассажиры негодуют

Александр


Фото: Unsplash

В приложении «Яндекс Go» появилось нововведение — теперь таксисты могут сообщать, что они копят на что-либо, и это, по замыслу сервиса, должно подталкивать пассажиров к тому, чтобы оставлять чаевые, если водитель понравился. Кнопка называется «Мечта», и она позволяет выбрать цель только из предложенных вариантов: квартира, строительство бани, машина, дача, подарки близким, машина для всей семьи, хобби, телефон, ремонт, поездка на море, учеба, путешествие, свадьба. Если ничего из этого не подошло, остаётся пункт «заветное желание»; указать что-то другое нельзя, как и отказаться от «попрошайничества».

Подписчики официального паблика «Яндекс Go» в VK сначала недоумевали, зачем приложение показывает им сердечки со странными надписями, а когда им пояснили, комментарии стали негодующими и даже агрессивными:

 — Выпрашиваете у пассажиров водителю на чай.

 — С такими ценами на такси это таксист должен мне чаевые за то, что я его вызвал!

В паблике отметились и таксисты, причём некоторые из них заявили, что после появления сердечек с желаниями чаевых оставляют гораздо меньше. В «Яндекс Go» говорят, что это не так, и статистика показывает, что на чай стали давать больше и чаще, в среднем эта статья доходов у водителей за год увеличилась на треть.
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Комментарии

+852
Paspartu
Хз чем это может пассажиру мешать. Пусть просят сколько хочется
20 минут назад
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