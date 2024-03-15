Таксисты стали занижать рейтинг всем пассажирам. В этом есть огромная выгода

Александр


Фото: Unsplash

Недавно сервис «Яндекс Go» внедрил алгоритм, который понижает приоритет тех пассажиров, что злоупотребляют отменой заказов (например, когда вызывают себе сразу несколько машин и уезжают на той, что приезжает быстрее). Такие пассажиры рискуют ожидать машину дольше обычного или вообще остаться без поездки, если свободных водителей не окажется.

В профиле пассажира появилась информация о том, как часто он отменяет поездки, и там же показаны оценки, которые ему поставили водители. Этот профиль виден водителям, поэтому они могут заранее оценить, насколько благонадёжен их потенциальный клиент.

Одновременно с этим «Яндекс Go» позволил водителям отказываться от заказа, если они видят, что у пассажира плохие оценки и низкий индекс поездок (то есть он часто делает отмены и в целом ведёт себя неадекватно). После отмены такого заказа у водителя не будет снижаться активность, то есть ему по-прежнему будут поступать выгодные заказы, а не те, от которых отказались другие таксисты.



Этими нововведениями «Яндекс Go» планировал улучшить свой сервис одновременно и для водителей, и пассажиров, но случился неожиданный эффект — водители стали договариваться в чатах и соцсетях занижать оценки пассажирам. Они увидели в этом выгоду для себя, ведь если у всех пассажиров будет низкий рейтинг, они смогут отказываться от любых невыгодных поездок, не теряя в активности.

Пострадавшими в этой ситуации стали пассажиры — их рейтинг снижается, даже если они следуют всем указаниям «Яндекс Go»: ведут себя вежливо, отряхивают ноги от снега или грязи перед посадкой, снимают рюкзак со спины, чтобы не поцарапать им сиденье, не курят и не пьют в салоне, не требуют открыть или закрыть окно, прибавить или убавить музыку, а в конце оставляют щедрые чаевые — всё равно с высокой долей вероятности им обеспечена единица или двойка.

Теперь у таксистов гораздо больше власти над низкорейтинговыми пассажирами, ведь «Яндекс Go» позволил отказывать им в поездках без каких-либо репрессивных мер. Они наверняка будут пользоваться такой возможностью для увеличения своего заработка, чтобы не тратить время на невыгодные заказы.

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Комментарии

kardigan
+3546
kardigan
Хитрожопые засранцы
Сегодня в 14:40
#
+352
Alex82
Опять Яндекс Такси🤦🏻‍♂️😁
Сегодня в 14:57
#
Hello!
+671
Hello!
"Не требуют открыть или закрыть окно, прибавить или убавить музыку" – это тоже не приветствуется? Больно нежные водилы пошли. Забиться на заднем сиденьи и не дышать?
2 часа назад в 15:14
#
+5
Подрывустоев
Та бред сивой кобылы, выгодный не выгодный заказ, стоимость заказа водитель видит только после того как началась поездка. Зная как марамой Яша рассчитывает дальние поездки вот их не выгодно возить , а в остальном только можно только догадываться какую сумму за заказ выставит Яша. Если заказ с коэффициентом выше двух тогда он сто % сладкий, если без коэффициента то можно и в убыток прокатиться.
58 минут назад
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Volnorez Uraganov
+138
Volnorez Uraganov
Да , да , давайте и дальше делайте побольше поблажек таксистам , для таксиста идеальный пассажир который вызвал такси , оплатил поездку водителю и поехал на метро или автобусе) , а плохо говорящий на государственном языке таксист пошел есть чебурек в чайхОну)
43 минуты назад
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Леонид Авдеев
–1
Леонид Авдеев
Правильно а то садятся девочки малолетки гонору не передать...
28 минут назад
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Леонид Авдеев
–1
Леонид Авдеев
Машины подорожали и обслуживание...и обед у меня подорожал и даже парикмахерская, но там вы не ноете почему?
23 минуты назад
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