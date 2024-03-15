Таксисты стали занижать рейтинг всем пассажирам. В этом есть огромная выгода

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Недавно сервис «Яндекс Go» внедрил алгоритм, который



В профиле пассажира появилась информация о том, как часто он отменяет поездки, и там же показаны оценки, которые ему поставили водители. Этот профиль виден водителям, поэтому они могут заранее оценить, насколько благонадёжен их потенциальный клиент.



Одновременно с этим «Яндекс Go» позволил водителям отказываться от заказа, если они видят, что у пассажира плохие оценки и низкий индекс поездок (то есть он часто делает отмены и в целом ведёт себя неадекватно). После отмены такого заказа у водителя не будет снижаться активность, то есть ему по-прежнему будут поступать выгодные заказы, а не те, от которых отказались другие таксисты. Недавно сервис «Яндекс Go» внедрил алгоритм, который понижает приоритет тех пассажиров , что злоупотребляют отменой заказов (например, когда вызывают себе сразу несколько машин и уезжают на той, что приезжает быстрее). Такие пассажиры рискуют ожидать машину дольше обычного или вообще остаться без поездки, если свободных водителей не окажется.В профиле пассажира появилась информация о том, как часто он отменяет поездки, и там же показаны оценки, которые ему поставили водители. Этот профиль виден водителям, поэтому они могут заранее оценить, насколько благонадёжен их потенциальный клиент.Одновременно с этим «Яндекс Go» позволил водителям отказываться от заказа, если они видят, что у пассажира плохие оценки и низкий индекс поездок (то есть он часто делает отмены и в целом ведёт себя неадекватно). После отмены такого заказа у водителя не будет снижаться активность, то есть ему по-прежнему будут поступать выгодные заказы, а не те, от которых отказались другие таксисты.

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Этими нововведениями «Яндекс Go» планировал улучшить свой сервис одновременно и для водителей, и пассажиров, но случился неожиданный эффект — водители стали договариваться в чатах и соцсетях занижать оценки пассажирам. Они увидели в этом выгоду для себя, ведь если у всех пассажиров будет низкий рейтинг, они смогут отказываться от любых невыгодных поездок, не теряя в активности.Пострадавшими в этой ситуации стали пассажиры — их рейтинг снижается, даже если они следуют всем указаниям «Яндекс Go»: ведут себя вежливо, отряхивают ноги от снега или грязи перед посадкой, снимают рюкзак со спины, чтобы не поцарапать им сиденье, не курят и не пьют в салоне, не требуют открыть или закрыть окно, прибавить или убавить музыку, а в конце оставляют щедрые чаевые — всё равно с высокой долей вероятности им обеспечена единица или двойка.Теперь у таксистов гораздо больше власти над низкорейтинговыми пассажирами, ведь «Яндекс Go» позволил отказывать им в поездках без каких-либо репрессивных мер. Они наверняка будут пользоваться такой возможностью для увеличения своего заработка, чтобы не тратить время на невыгодные заказы.