Таксисты возмутились наглости пассажиров: за копейки вызывают самые крутые машины и обносят салон подчистую

Фото: Яндекс
Издание E1 рассказало о недовольных таксистах. Они накопили денег или залезли в кредиты, чтобы купить крутые машины и возить через сервис «Яндекс Такси» по тарифу «Бизнес», но к ним подсаживаются пассажиры, которые платят по «Эконому».
Известно, что «Яндекс Такси» иногда может назначить машину более высокого класса, когда не удаётся найти водителя по низкому тарифу. При этом с пассажира списывается плата по «Эконому», даже если приедет автомобиль уровня «Комфорт» или «Бизнес». Это делается для того, чтобы пользователи не разочаровывались в сервисе и оставались довольны. Доплата водителю при этом не предусмотрена — он получит столько же, как если бы приехал на машине несколькими уровнями ниже.
Таксисты говорят, что пассажиры, которые осознанно пользуются тарифом «Бизнес» кардинально отличаются от тех, кому случайно выпал шанс воспользоваться этим тарифом. Такие клиенты считают, что им положены все доступные преимущества, и они стараются взять от поездки по максимуму, ведь в будущем такой возможности скорее всего не будет. Они просят открывать для них двери, включают свою музыку, требуют сделать в салоне теплее или прохладнее, а также выпивают воду премиум-уровня сколько влезет и стараются уходя прихватить с собой пару бутылок.
Само собой, таксистам это очень не нравится. Они подсчитали, что расходы на такие поездки не покрывают полученный доход, но главное — они чувствуют себя обманутыми и униженными. Их вполне можно понять, ведь они приобретали машину бизнес-уровня и закупались премиум-водой для богатых и щедрых граждан, а не для обнаглевших нищебродов.
Негодование усиливается, когда они узнают, что их коллеги на дешёвых автомобилях, возящие по «Эконому», зарабатывают столько же или больше. Им чаще выпадают заказы, у них нет расходов на воду, а обслуживание автомобиля обходится в разы дешевле. Некоторые таксисты подсматривают для себя других агрегаторов с машинами бизнес-уровня (например, Ultra Drivers, WellGo и Way), но они сомневаются, что эти сервисы способны соперничать с «Яндекс Такси», захватившим почти весь рынок.
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