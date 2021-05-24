





Мы привыкли к капчам, в которых нужно вводить слова или выбирать картинки. Разумеется, мало кому они нравятся, потому что отнимают время и не всегда с первого раза получается их пройти. И теперь испанский программист Микель Кэмпс Ортеза нашел оригинальное решение — капча с игрой Doom.Да, вам нужно доказать свою человечность, убивая монстров из Doom. При этом они не нападают на игрока, ваша цель — уложить нужное их количество за определенное время. Что самое интересное — программист бесплатно выложил исходный код своей капчи, и ее может встроить в свой сайт любой желающий.При этом можно выбрать количество врагов и время, за которое их нужно убить, также есть возможность включить или выключить музыку из игры. Но обходной путь для ботов Микель все же оставил — капча пройдется, если ввести с клавиатуры чит IDDQD из оригинального Doom.