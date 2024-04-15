Тарифы сотовых операторов без абонентской платы: у кого выгоднее?

В России у любого сотового оператора обязан быть как минимум один тариф с посекундной тарификацией — таково требование п. 35 Постановления правительства РФ «О порядке оказания услуг телефонной связи от 9 декабря 2014 года. Как правило, такие тарифы не предусматривают списание абонентской платы, и они не особо выгодны операторам, поскольку снижают показатель выручки с каждого абонента. Найти их бывает затруднительно, вам не предложат их в салонах связи, а на сайтах они спрятаны куда-нибудь очень далеко. Тем не менее такие тарифы пригождаются — например, если вам нужен дополнительный номер исключительно для входящих звонков и сообщений, ведь за них не нужно платить.
Мы тщательно изучили тарифы без абонентской платы у четырёх наиболее крупных операторов связи (МТС, «МегаФон», билайн, Tele2) и составили таблицу, на которой можно наглядно сравнить, что они предлагают, и выбрать максимально выгодное предложение. У некоторых операторов таких тарифов несколько — с посекундной и поминутной тарификацией.
Цены актуальны для Москвы, в других регионах они могут быть иными. Если текст на картинке слишком мелкий, табличку можно открыть тут в полном размере.
Стоит иметь в виду ещё несколько важных моментов. Почти все операторы подключают к таким тарифам платные опции (или бесплатные, но с доступом к дополнительным платным услугам). Если они вам не нужны, зайдите в приложение оператора и отключите и или свяжитесь с поддержкой и попросите сделать это для вас. Кроме того, если не пользоваться платными услугами, спустя какое-то время оператор может начать списывать деньги за обслуживание до полного исчерпания средств на счёте. Обычно это происходит на третий месяц отсутствия активности, а чтобы этого не происходило, достаточно раз в пару месяцев звонить куда-нибудь или отправлять SMS.
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