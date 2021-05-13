





Даже с текущим развитием облачных сервисов флешки не собираются присоединяться к компакт-дискам и дискетам, их все еще используют для быстрой передачи информации между компьютерами и временами даже смартфонами. Однако в большинстве своем они уже долго не развиваются: дешевые массовые решения все также работают через USB 2.0 и имеют скорости чтения и записи в районе 10-15 МБ/с.Более того, скоростных решений, способных показать хотя бы 200 МБ/с, на рынке очень мало, и стоят они крайне дорого. Однако теперь компания TeamGroup, крупный производитель SSD и ОЗУ, готовит флеш-накопители с интерфейсом USB 3.2 Gen2, фактическая скорость работы которых будет достигать 500-600 МБ/с — это уже вполне себе уровень быстрых SATA SSD. Компания утверждает, что ее новинка будет иметь габариты 13 х 44 мм и толщину как у лаваша, и это при немалой емкости в 1 ТБ.Кроме того, TeamGroup также готовит инновационные внешние SSD T-FORCE с USB 3.2 Gen2x2. Это позволит им достигать скорости работы до 2 ГБ/с, да и емкость тоже удивляет — до 8 ТБ. При этом разместятся такие SSD в корпусе с толщиной менее 1 сантиметра. Компания позиционирует их как устройства для обработки видео и хранения бэкапов, однако о стоимости и дате старта продаж таких решений TeamGroup пока ничего не рассказала.