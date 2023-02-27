Это видео «ломает» Google Pixel. Не смотрите его

При просмотре ролика устройства перегреваются и уходят в перезагрузку. Проблема замечена в ранних версиях смартфонов.Об этом рассказали пользователи Reddit. Примечательно, что на «проклятое» видео можно нарваться при обычном просмотре через приложение YouTube. Изначально на внезапный ребут пожаловался владелец Google Pixel 7, но в ходе обсуждения к нему присоединились обладатели моделей Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6A и Pixel 7. Предположительно сбой связан с некорректной обработкой HDR-контента. Также после перезагрузки может не работать функция связи, но эта неполадка решается еще одним перезапуском.Создатели Google Pixel на данный момент не отреагировали на странное поведение смартфона.