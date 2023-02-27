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Это видео «ломает» Google Pixel. Не смотрите его
Артем Фунтиков —
При просмотре ролика устройства перегреваются и уходят в перезагрузку. Проблема замечена в ранних версиях смартфонов.
Об этом рассказали пользователи Reddit. Примечательно, что на «проклятое» видео можно нарваться при обычном просмотре через приложение YouTube. Изначально на внезапный ребут пожаловался владелец Google Pixel 7, но в ходе обсуждения к нему присоединились обладатели моделей Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6A и Pixel 7. Предположительно сбой связан с некорректной обработкой HDR-контента. Также после перезагрузки может не работать функция связи, но эта неполадка решается еще одним перезапуском.
Создатели Google Pixel на данный момент не отреагировали на странное поведение смартфона.
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