Xiaomi назвала 18 смартфонов, которые обновятся до MIUI 14

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Компания составила список моделей смартфонов бренда Xiaomi и Redmi, которые получат новую фирменную оболочку MIUI 14. Проверяйте, есть ли среди них ваш:Апдейт должен прилететь до конца марта. Позже в список могут быть добавлены более актуальные модели смартфонов. Также стоит обратить внимание, что некоторые устройства могут получить новую оболочку вместе с обновлением до Android 13.