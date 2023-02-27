Xiaomi назвала 18 смартфонов, которые обновятся до MIUI 14

Компания составила список моделей смартфонов бренда Xiaomi и Redmi, которые получат новую фирменную оболочку MIUI 14. Проверяйте, есть ли среди них ваш:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi 10 5G
Апдейт должен прилететь до конца марта. Позже в список могут быть добавлены более актуальные модели смартфонов. Также стоит обратить внимание, что некоторые устройства могут получить новую оболочку вместе с обновлением до Android 13.
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