Xiaomi назвала 18 смартфонов, которые обновятся до MIUI 14

Артем
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Компания составила список моделей смартфонов бренда Xiaomi и Redmi, которые получат новую фирменную оболочку MIUI 14. Проверяйте, есть ли среди них ваш:

  • Xiaomi 12 
  • Xiaomi 12 Pro 
  • Xiaomi 12 Lite 
  • Xiaomi 12X 
  • Xiaomi 12T 
  • Xiaomi 12T Pro 
  • Xiaomi Mi 11 
  • Xiaomi Mi 11 Lite 
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G 
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 
  • Xiaomi Mi 11 Ultra 
  • Xiaomi Mi 11i 
  • Xiaomi 11T 
  • Xiaomi 11T Pro
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G 
  • Redmi Note 10 
  • Redmi Note 10 Pro 
  • Redmi 10 5G

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Апдейт должен прилететь до конца марта. Позже в список могут быть добавлены более актуальные модели смартфонов. Также стоит обратить внимание, что некоторые устройства могут получить новую оболочку вместе с обновлением до Android 13.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Tigrolik
+529
Tigrolik
Из тысячи одинаково разных моделей.
Сегодня в 16:12
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