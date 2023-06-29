Технологии на VK Fest в Санкт-Петербурге

Фото: VK
В начале июля Санкт-Петербург станет не только культурной столицей, но и сможет предложить развлечения для интересующихся наукой — на VK Fest будет организовано несколько разных площадок в зоне «Технологии».
Читали про нейроискусство и хотите получше разобраться в вопросе, пообщавшись с профессионалами? Видели в соцсетях милейшие фотографии с робособакой и срочно нуждаетесь в такой же? Считаете, что праздное времяпрепровождение удел масс, а интеллектуалы должны постоянно узнавать новое и заниматься самообразованием в любую свободную минуту? Удивительно, но для каждого из этих и многих других запросов найдется свое место на VK Fest.
ROBOWIZARD
Кто из нас в детстве не смотрел битвы роботов по кабельному? Но то были мелкие поделки, здесь же будут представлены промышленные роботы, которые и в сварку могут, и паллетировать умеют. На производстве они спасают от монотонного труда, облегчая условия работы, а вне его могут посоревноваться с человеком (пока еще не «Скайнет») в катании шаров или возможности вытянуть игрушку из автомата. Поистине — магия, но с научным объяснением.
РобоПес
Где-то однажды появился на свет... и будет представлен в Парке 300-летия Санкт-Петербурга на VK Fest малыш-робопес. Радостно повилять хвостом он не сможет, но зато и никакого риска аллергии, нет необходимости убирать за своим питомцем после выгула. +1 к образу Тони Старка и укротителя современных технологий.
Питерская Вышка
НИУ ВШЭ и VK сотрудничают давно — уже прошло не одно мероприятие, позволяющее популяризировать науку и привлечь молодую кровь к развитию технологий. Этот VK Fest не станет исключением. Научпоп как он есть — запланированы квесты с использованием дополненной реальности, обсуждение современных дизайн-технологий, возможность самому поэкспериментировать в самой настоящей физической лаборатории. Если и этого кажется мало, то возможно вас привлечет визуализация треков популярных исполнителей — к «слушать запахи» уже привыкли, а как на счет «смотреть музыку»?
Университет телекоммуникаций
«Университет» — это не только про образование, это также про внеучебную активность, налаживание связей и творческую самореализацию, в том числе и в науке. СПбГУТ подготовил для всех желающих разнообразные интерактивы: от видеопродакшна и записи подкастов до игр — настольной «Коннект» или компьютерной CS:GO. Для фанатов фиджитал-спорта (гибрид физической и цифровой активности) будет возможность погонять на дроне, для любителей креативить — творческие мастер-классы. Особо отличившимся обещают вручить подарки — мерч университета.
ГУАП
Тема покорения космоса, истории про Белку и Стрелку, знаменитое «Поехали!» Гагарина — все это как будто вшито на подкорку каждого жителя нашей необъятной страны. Но космические технологии не даром считаются самыми прорывными — целый университет готовит студентов различных направлений. Если вы уже пересмотрели все фильмы и сериалы про межпланетные путешествия и далекие-далекие галактики, то пришло время взять управление космическим аппаратом на себя. Университет аэрокосмического приборостроения проведет мастер-класс по моделированию самолета, студенты продемонстрируют созданные ими мини-квадрокоптеры.
Gerwin AI
Возможности искусственного интеллекта с каждым днем кажутся все обширнее: вот нейросеть пишет пресс-релиз по итогам модного показа, а вот она перепридумала известный фильм через оптику другого режиссера. На своей площадке Gerwin AI предлагает поразмыслить о том, куда приведет арт-индустрию внедрение генеративных технологий. Обсуждение можно подкрепить изучением цикла короткометражных слайд-фильмов и других форм цифрового искусства. Однако команда проекта акцентирует, что все-таки главным творцом остается человек.
Just AI
Еще одна площадка для очарованных инновациями искусственного интеллекта, но уже с упором на голосовых помощников, умные устройства и чат-боты — в общем, все то, к чему мы привыкли в решении своих бытовых вопросов. Посетителям этой зоны раскроют секрет, как машина обучается человеческому языку, распознает синтез и иногда даже интонации речи. Полученные знания можно будет сразу же применить — попробовать сделать из робота Джастиса петербуржца или сформировать запрос для нейросети на новую аватарку, а особо везучие уйдут с призами.
Neiry
Если во время просмотра сцены отключения Нео от Матрицы вы думали не «фууу, ну и мерзость», а «ой, как интересно это работает», то нейроинтерфейс Neiry точно достоин внимания на будущем фесте. Попробовать управлять компьютерными процессами силой мысли, протестировать одним из первых Mind Tracker — будет, чем щегольнуть перед друзьями, рассказывая, как провел выходные. Как говорят о своем детище сами создатели, Майнд-трекер это как фитнес-браслет, но для мозга — позволяет отслеживать активность, стрессовые и работоспособные состояния. Обещают, что сможет определить предрасположенность к определенным социальным ролям и поведенческим паттернам.
ЯХАД
В воскресенье (будьте внимательны, в субботу этих активностей не будет) интересующиеся еврейской культурой смогут посетить площадку Яхад. Здесь не только расскажут о возможностях путешествия по миру бесплатно (да, в 2023 году это актуально) и предложат побороться за подарки в лотерее, но и развлекут выступлениями музыкантов: TONI, Михаил Ставропольский, Михаил Задохин и группа «Шапито». У последних вы наверняка слышали песню «Романы Ремарка».
Современные технологии не только для гиков, но и для тех, кто хоть сколько-нибудь интересуется нововведениями, которые могут сделать жизнь чуточку проще и увлекательнее. Если вы достаточно любознательны и не хотите останавливаться на достигнутых знаниях — VK Fest и площадка «Технологии» хорошая возможность сделать еще один шаг навстречу будущему.
В приложении VK Fest будет размещаться актуальная программа, так вы не пропустите самое интересное. Билеты в ограниченном количестве доступны на vkfest.ru.