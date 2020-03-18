



«Ростелеком» объявил о закрытии сделки по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). В результате сделки группа «Ростелеком» консолидировала 100% долей Tele2 Россия, а ПАО «Банк ВТБ» и консорциум инвесторов стали владельцами 29,4% обыкновенных акций ПАО «Ростелеком».



Группа «Ростелеком» завершила расчеты с ПАО «Банк ВТБ» и консорциумом инвесторов по приобретению 55% долей в Tele2 Россия, в том числе:



договору купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2 Россия (сумма договора составляет 108 млрд рублей)

договору мены 10,0% долей в Tele2 Россия на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», которые находились на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании «Ростелекома» (сумма договора составляет 24 млрд рублей)

Финансирование приобретения 45% долей в уставном капитале Tele2 Россия осуществлялось в том числе с привлечением 66 млрд рублей, полученных в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», которые были размещены по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ».По итогам дополнительной эмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале ПАО «Ростелеком» увеличилось на 708 082 975 штук до 3 282 997 929 штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права выкупа). 16 марта 2020 года Банк России принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «Ростелеком».«Ростелекому» уже принадлежали 45% акций Tele2. Долей 55% в операторе владела компания Tele2 Russia Holding AB, собственниками которой являются ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%). После поглощения оператор Tele2 остался самостоятельным юридическим лицом, а также сохранил свой бренд и менеджмент. Благодаря этой сделке, Tele2 теперь на 100% принадлежит «Ростелекому», которым владеет государство.





