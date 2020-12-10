С 10 декабря Tele2 отправил в архив часть тарифных планов и вместо них ввёл новые тарифы. Как обычно, это сделано в основном с помощью переименования — новые тарифы называются точно так же, как старые, но цены стали другими.
В архив ушли тарифы «Везде онлайн», «Лайт», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» — они переименованы, переход на них закрыт. Вместо этих тарифов появились обновлённые версии «Везде онлайн» и «Лайт», «Безлимит», «Классический», «Классический (посекундный)» и «Мой Tele2».
Tele2 не стал открыто рассказывать об изменениях в расценках на услуги, однако сравнение прежних и новых версий тарифов показало, что цены выросли. Например, на тарифе «Везде онлайн» дополнительные 500 МБ трафика стоят 60 рублей (было 50 рублей), звонки в страны СНГ подорожали с 30 до 35 рублей за минуту, в Европу и страны Балтии с 49 до 55 рублей, а в остальные страны с 69 до 75 рублей.
На некоторых тарифах появилась платная услуга «Кто звонил» с абонентской платой 60 копеек в сутки, а за минуту переадресованного вызова на любые номера России теперь нужно платить не 1,95 рубля, а 3 рубля. Оператор также объединил услуги «Голосовая почта» и «Кто звонил» в одну новую услугу «Мой помощник» и повысил плату за неё в два раза — с 50 копеек до 1 рубля в сутки.
Стоит отметить, что пользователей старых тарифных планов повышение цен не затронуло. Оператор не перевёл их на новые тарифы и позволил им пользоваться услугами по прежним ценам.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
360 рублей минут не много но для безлимитного интернета это очень дёшево.