Telegram-аккаунты успешно угоняют, бессовестно прикрываясь детьми
Артем Фунтиков —
Мошенники уговаривают проголосовать на «Конкурсе детских рисунков» за одного из участников. Поддержав «талантливое дарование» аккаунт переходит злоумышленникам.
О новой схеме кражи учетных записей рассказали «Известия». Злоумышленники прикидываются родителями или знакомыми детей, которые участвуют в конкурсе. По легенде, чтобы голос был засчитан необходимо ввести высланный код авторизации. По факту это действие открывает доступ к аккаунту жертвы. После этого мошенник может рассылать такие же сообщения от чужого имени. Причем сам владелец ничего не заподозрит, так как отправленный спам удаляется. Таким образом опасность заключается в том, то просьба может прийти даже знакомого вам контакта, если его ранее взломали.
В «Лаборатории Касперского» сообщают, что по такой схеме было украдено более 100 учетных записей и их число постоянно растет. Также в пользователей Telegram могут заманивать розыгрышами, бесплатными призами или акциями известных брендов.
Специалисты по кибербезопасности напоминают, что для более надежной защиты необходимо использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.
Ранее мы рассказывали, как на подобные уловки попались желающие бесплатно получить Premium-подписку для Telegram.
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