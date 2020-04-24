



Разработчики Telegram анонсировали запуск безопасных групповых видеозвонков. В своём блоге они сообщили, что работа над этой функцией уже ведётся, но не указали дату её появления.



Групповые видеозвонки стали очень востребованы в последнее время из-за того, что многие организации переходят на удалённый режим работы. В настоящее время Telegram поддерживает голосовую связь (но не групповую, а только между двумя пользователями), а видеосвязи в нём нет (хотя в чатах можно отправлять видеосообщения).





«Мировая „самоизоляция“ подчеркнула необходимость надежного инструмента видеосвязи. Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году: приложения либо безопасны, либо пригодны для использования, но не два этих качества одновременно. Мы хотели бы это исправить и сосредоточимся на том, чтобы обеспечить безопасные групповые видеозвонки в 2020 году», — указано в сообщении.

Telegram стал самым скачиваемым приложением в категории соцсетей в более чем 20 странах на фоне пандемии коронавируса и массового перехода людей на удалённую работу. За последний год активная аудитория Telegram увеличись на треть — 400 тысяч человек.Telegram также анонсировал выплату вознаграждений для образовательных тестов, между ними будет распределено 400 тысяч евро. Создавать такие тесты можно с помощью боты @QuizBot.Кроме того, приложения Telegram для различных платформ получили небольшие обновления. На Android появились анимированные иконки и изменился интерфейс меню настроек, а на macOS в мессенджер добавлена боковая панель вкладок, как в десктопной версии, а редактор фотографий теперь позволяет рисовать на изображении перед его отправкой.





