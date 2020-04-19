Федерация газетных издателей Италии обратились к местному регулятору (Agcom) с просьбой заблокировать мессенджер Telegram на территории страны. В качестве причины называется незаконное распространение газет на платформе, которое во время пандемии достигло недопустимого уровня.



Сообщается, что в мессенджере действуют около десяти каналов, которые занимаются незаконным распространением различных журналов и газет. Число их пользователей составляет приблизительно 580 тысяч человек, а прирост за последние три месяца составил 46%. Через эти каналы распространяется почти 86% печатной прессы.



По последним данным, убытки издательских компаний составляют в среднем 670 тысяч евро в день и приблизительно 250 миллионов евро в год. Итальянцы начали читать газеты и журналы в мессенджерах еще в прошлом году. Всего было выписано штрафов 10 000 пользователей на сумму 24 000 евро за нелегальное скачивание из интернета на своё устройство.





