Telegram бесплатно раздаст премиум-подписки. Нужно лишь включить одну опцию в настройках

Александр



Павел Дуров нашёл способ сэкономить на отправке SMS-сообщений от Telegram. Он решил не платить сотовым операторам, а вознаграждать пользователей, если те предоставят доступ к SMS-функциям своих смартфонов.

По данным Telegram Info, в Telegram появится функция Peer-to-Peer Login Program, позволяющая разрешить использование смартфона для отправки SMS-сообщений другим пользователям. Сообщения будут содержать одноразовые коды авторизации в мессенджере, причём номер телефона участника программы будет виден получателю SMS.

Telegram будет отправлять не более 150 SMS-сообщений в месяц, а в обмен за это можно получить Premium-подписку. Пользователю придёт код для её бесплатного оформления по достижению необходимого числа отправок (сколько конкретно — пока не раскрывается).

Функция Peer-to-Peer Login Program замечена в коде Telegram для Android версии 10.8.1 (4404). Она станет доступна не по всему миру, а лишь в некоторых странах — там, где операторские услуги по отправке SMS обходятся наиболее дорого (будет ли в их числе Россия, неизвестно).

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Комментарии

stuff
+2
stuff
Гениально😁😁 встреча с гасановой гусейной не прошла зря
час назад в 14:42
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st00p1dm0nkey
+4281
st00p1dm0nkey
Я правильно понял, типа телега будет отправлять с моего телефона смс, если подключить эту хрень?
час назад в 15:00
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+151
migachevm st00p1dm0nkey
да. если у вас безлимитные смс подключены скажем за 50 ₽/месяц — то это вроде как имеет смысл. обойдусь без премиума как нибудь пожалуй
час назад в 15:09
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