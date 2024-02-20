Telegram бесплатно раздаст премиум-подписки. Нужно лишь включить одну опцию в настройках





Павел Дуров нашёл способ сэкономить на отправке SMS-сообщений от Telegram. Он решил не платить сотовым операторам, а вознаграждать пользователей, если те предоставят доступ к SMS-функциям своих смартфонов.



По данным Павел Дуров нашёл способ сэкономить на отправке SMS-сообщений от Telegram. Он решил не платить сотовым операторам, а вознаграждать пользователей, если те предоставят доступ к SMS-функциям своих смартфонов.По данным Telegram Info , в Telegram появится функция Peer-to-Peer Login Program, позволяющая разрешить использование смартфона для отправки SMS-сообщений другим пользователям. Сообщения будут содержать одноразовые коды авторизации в мессенджере, причём номер телефона участника программы будет виден получателю SMS.

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Telegram будет отправлять не более 150 SMS-сообщений в месяц, а в обмен за это можно получить Premium-подписку. Пользователю придёт код для её бесплатного оформления по достижению необходимого числа отправок (сколько конкретно — пока не раскрывается).Функция Peer-to-Peer Login Program замечена в коде Telegram для Android версии 10.8.1 (4404). Она станет доступна не по всему миру, а лишь в некоторых странах — там, где операторские услуги по отправке SMS обходятся наиболее дорого (будет ли в их числе Россия, неизвестно).