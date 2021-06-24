



Пользователи Telegram жалуются на проблемы в работе мессенджера. Сложности, судя по карте на DownDetector, наблюдаются в основном в Европе и европейской части России, другие регионы они не затрагивают.



С чем связаны эти проблемы, неизвестно, но можно надеяться, что в скором времени они будут устранены. Если у Telegram не работает часть серверов, разработчики могут перевести «проблемные» регионы на работающие серверы. Обычно такие перебои длятся не более часа (в редких случаях несколько часов).







