Telegram Desktop обновился до версии 5.1.6. Что нового?

Десктопный вариант мессенджера Telegram обновился с версии 5.0.3 до 5.1.6. В нём появилось несколько новых функций, которые ранее были реализованы в мобильных приложениях.
Что нового:
• Предпросмотр чата: на Windows — долгим нажатием на аватар или по Alt+клик, на macOS — сильным нажатием (Force Touch)
• Переход к чату из окна предварительного просмотра по двойному клику
• Отображение аватара автора оригинального сообщения при пересылке
• Анимация при отправке сообщений
• Возможность разместить описание над медиа
• Возможность редактирования положения подписи и спойлеров в группах с темами
• Поддержка внутренней валюты «Звёзды»
Telegram Desktop можно скачать с официального сайта Telegram.
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