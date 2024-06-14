ПМЭФ 2024

Telegram Desktop обновился до версии 5.1.6. Что нового?

Александр


Десктопный вариант мессенджера Telegram обновился с версии 5.0.3 до 5.1.6. В нём появилось несколько новых функций, которые ранее были реализованы в мобильных приложениях.

Что нового:

• Предпросмотр чата: на Windows — долгим нажатием на аватар или по Alt+клик, на macOS — сильным нажатием (Force Touch)
 • Переход к чату из окна предварительного просмотра по двойному клику
 • Отображение аватара автора оригинального сообщения при пересылке
 • Анимация при отправке сообщений
 • Возможность разместить описание над медиа
 • Возможность редактирования положения подписи и спойлеров в группах с темами
 • Поддержка внутренней валюты «Звёзды»

Telegram Desktop можно скачать с официального сайта Telegram.


Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
⭐️ Что такое Telegram Stars? Где взять «звезды» и что на них купить? Нужна ли новая валюта обычным пользователям? Все ответы внутри
В Telegram появились «Звёзды» — для оплаты подписок и цифровых товаров
Все утечки аккаунтов Telegram объединили в общую базу

Рекомендации

Рекомендации

Пункты выдачи Ozon массово закрываются. Владельцы недовольны новыми правилами
Google Диск получил долгожданный режим. Все современные сервисы давно перешли на него
В России отключился важнейший сервис Microsoft (Обновлено)
Microsoft запретит использовать Office и OneDrive в России. Кого затронет блокировка?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1451
tellurian
Авито сломался :(
22 минуты назад
#