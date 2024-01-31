Telegram для Android крупно обновился в третий раз за месяц





Разработчики Telegram необычайно продуктивны после новогодних праздников. Вариант мессенджера для Android получил уже третий апдейт за месяц.



Что нового:



— Закладки в «Избранном»: пользователи с премиум-подпиской могут фильтровать заметки с помощью реакции, оставленной к сообщению. Также можно добавить пояснение, которое будет отображаться внутри отметки. Добавить отметку можно и после сохранения сообщения в «Избранном».



— Сортировка «Избранного» по источнику: при нажатии на шапку «Избранного» или в режиме «Показать чаты» в меню с тремя точками показан список чатов, из которых сообщения были пересланы в «Избранное».



— «Избранное» в общих медиа: в профилях каналов, групп и других пользователей во вкладке «Избранное» можно увидеть сообщения, сохранённые из этого источника.



— Высокое разрешение у историй: премиум-подписчикам доступен просмотр историй в увеличенном качестве. При желании можно понизить качество изображения, чтобы ускорить загрузку.



Обновлённый Telegram уже доступен в Play Маркете и на официальном сайте.

