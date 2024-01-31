Telegram для Android крупно обновился в третий раз за месяц

Александр



Разработчики Telegram необычайно продуктивны после новогодних праздников. Вариант мессенджера для Android получил уже третий апдейт за месяц.

Что нового:

 — Закладки в «Избранном»: пользователи с премиум-подпиской могут фильтровать заметки с помощью реакции, оставленной к сообщению. Также можно добавить пояснение, которое будет отображаться внутри отметки. Добавить отметку можно и после сохранения сообщения в «Избранном».

 — Сортировка «Избранного» по источнику: при нажатии на шапку «Избранного» или в режиме «Показать чаты» в меню с тремя точками показан список чатов, из которых сообщения были пересланы в «Избранное».

 — «Избранное» в общих медиа: в профилях каналов, групп и других пользователей во вкладке «Избранное» можно увидеть сообщения, сохранённые из этого источника.

 — Высокое разрешение у историй: премиум-подписчикам доступен просмотр историй в увеличенном качестве. При желании можно понизить качество изображения, чтобы ускорить загрузку.

Обновлённый Telegram уже доступен в Play Маркете и на официальном сайте.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
TG Info
Cсылки по теме:
Telegram для iOS обновился — в нём важное исправление для всех пользователей
В WhatsApp встроили Telegram и Discord
Пользователи Telegram Premium стали еще более привилегированными без доплат
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Стало известно, как сотрудники Apple называют Android между собой
Эти 39 смартфонов Samsung Galaxy скоро получат OneUI 6.0 и Android 14
Самую свежую Windows 11 23H2 теперь может скачать любой желающий
Android получил самое крутое обновление в истории. Apple придется подтянуть iOS

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу