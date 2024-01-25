Telegram для iOS обновился — в нём важное исправление для всех пользователей

Олег

Telegram


Команда Telegram выпустила апдейт мессенджера для iPhone. Об этом пишет TG Info.

Согласно источнику, апдейт вышел под номером 10.6.3 и доступен для пользователей iOS. Помимо мелких исправлений и дополнений, разработчики починили проблему со звуком во время записи видеосообщений. Если вы столкнулись с таким багом на iPhone, как можно скорее обновите мессенджер в App Store.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Напомним, что в последнем крупном апдейте Telegram появился ряд функций эксклюзивно для владельцев подписки Premium — например, теперь можно запретить входящие сообщения от «бесплатных» аккаунтов, а также видеть время последнего посещения мессенджера вашим собеседником, скрывая при этом своё. 

-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
TG Info
Cсылки по теме:
В Telegram появится два новых запрета для тех, у кого нет подписки Premium
Дуров представил совершенно новый дизайн в Telegram 10.5
У Telegram пропали все штрафы от ФССП. Мессенджер в недоумении

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 17.1 и iOS 16.7.2 как можно скорее, и вот почему
Вышла Windows 11 для очень слабых и старых компьютеров и планшетов
⚡️ Apple разрешила ставить приложения на iPhone без App Store. Но работает это очень странно
OneUI 6.0 лишит привычного приложения всех владельцев Samsung Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Monseuir Kotoff
+227
Monseuir Kotoff
Епать колотить. Как я жил без этой блятской функции. Очередной дол6аё6 написал заголовок…
2 часа назад в 21:02
#
+289
Alex82
Ребята, кому интересно, то там iOS 17.4 beta 1 вышла
2 часа назад в 21:07
#