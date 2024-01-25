Telegram для iOS обновился — в нём важное исправление для всех пользователей



Команда Telegram выпустила апдейт мессенджера для iPhone. Об этом пишет TG Info.



Согласно источнику, апдейт вышел под номером 10.6.3 и доступен для пользователей iOS. Помимо мелких исправлений и дополнений, разработчики починили проблему со звуком во время записи видеосообщений. Если вы столкнулись с таким багом на iPhone, как можно скорее обновите мессенджер в App Store.







Напомним, что в последнем крупном апдейте Telegram Напомним, что в последнем крупном апдейте Telegram появился ряд функций эксклюзивно для владельцев подписки Premium — например, теперь можно запретить входящие сообщения от «бесплатных» аккаунтов, а также видеть время последнего посещения мессенджера вашим собеседником, скрывая при этом своё.