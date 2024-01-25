В WhatsApp встроили Telegram и Discord

Разработчики WhatsApp активно внедряют поддержку чатов с пользователями других мессенджеров, чтобы соблюсти Закон о цифровых рынках Европейского Союза (DMA).
По данным портала WABetaInfo, в последней бета-версии WhatsApp для iOS уже появился скрытый новый раздел «сторонние чаты», который позволяет обмениваться сообщениями с пользователями Telegram и Discord.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Согласно новому закону, основные платформы обмена сообщениями должны реализовать совместимость между собой, чтобы пользователям не приходилось устанавливать десятки мессенджеров для общения. Со временем подобная функциональность появится в Telegram, Discord, Viber и даже в iMessage.