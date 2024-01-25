В WhatsApp встроили Telegram и Discord

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Разработчики WhatsApp активно внедряют поддержку чатов с пользователями других мессенджеров, чтобы соблюсти Закон о цифровых рынках Европейского Союза (DMA).По данным портала WABetaInfo, в последней бета-версии WhatsApp для iOS уже появился скрытый новый раздел «сторонние чаты», который позволяет обмениваться сообщениями с пользователями Telegram и Discord.Согласно новому закону, основные платформы обмена сообщениями должны реализовать совместимость между собой, чтобы пользователям не приходилось устанавливать десятки мессенджеров для общения. Со временем подобная функциональность появится в Telegram, Discord, Viber и даже в iMessage.