В WhatsApp встроили Telegram и Discord

Фархад
WhatsApp

Разработчики WhatsApp активно внедряют поддержку чатов с пользователями других мессенджеров, чтобы соблюсти Закон о цифровых рынках Европейского Союза (DMA).

По данным портала WABetaInfo, в последней бета-версии WhatsApp для iOS уже появился скрытый новый раздел «сторонние чаты», который позволяет обмениваться сообщениями с пользователями Telegram и Discord.

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Согласно новому закону, основные платформы обмена сообщениями должны реализовать совместимость между собой, чтобы пользователям не приходилось устанавливать десятки мессенджеров для общения. Со временем подобная функциональность появится в Telegram, Discord, Viber и даже в iMessage.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Mers
+4812
Mers
Ага, прям сейчас😄
Сегодня в 10:46
#
tellurian
+2827
tellurian
Исследовал кто вопрос, насколько это нужно пользователям?
Сегодня в 11:27
#
+816
Paspartu tellurian
Пользователь не знает что ему нужно, пока не даешь попробовать
18 минут назад
#
+34
Anatoly076
Ну вообще, может это у меня одного паутина на висках, НО эта идея не так уж «лохматая». Начиная с Symbian 9.x существовали приложения в которых можно было завести сразу несколько чатов и социалок. Например, тогда аська, галакси и много другого. Основной бенефит этого был: 1. Экономия оперативки для запуска десятков чатов. 2. Если устройство чуток постарело и не может поставить каждое приложение, а поставив верхнеуровневое — пожалуйста. 3. Можно было постить одну картинку сразу куда хочешь. Да и сейчас таких приложений вагон, вопрос в доверии своих данных от аккаунтов. Потому что их ломанули и кроме «ой-ой-ой», извините ничего не предъявишь. Да и в браузерах (например Опера) такая же панель авторизации есть для всех площадок. Ничего не надо устанавливать кроме браузера.
Сегодня в 11:33
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+3
freid60
Вот вы перепечатали статью, зашибись. А хоть проверили как оно на практике? У меня стоит последняя бета WA и никаких «сторонних чатов» там нет. Так что там тестируется в бета версии? А может не тестируется? А может тестируется но только если ты в ЕС?
2 часа назад в 13:40
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