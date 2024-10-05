Telegram крупно обновился. Что нового?

Подарки

Платформа для отправки кодов



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Апдейт мессенджера 11.2 уже доступен для Android и iOS. Рассказываем, какие новые функции появились в Telegram.Пользователи теперь могут отправлять друг другу анимированные подарки. Презент можно оставить себе и хвалиться им из вкладки профиля или обменять его на часть стоимости в звездах и потратить на что-то другое.Теперь компании, приложения или сайты могут отправлять коды подтверждения через Telegram и оплачивать их на платформе Fragment ($0,01 за один код).Сообщения с кодами будут приходить пользователям в специальном чате в приложении Telegram.Кроме того, раздел модерации пополнился новыми вариантами жалоб на контент, в iOS изменился видеочат, при групповых видеозвонках приложение расходует меньше заряда, для пользователей Android стали доступны прямые трансляции в режиме RTMP.