Telegram лишился удобной функции. Мессенджер посыпался?

Артем
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Функция помогала быстро обменяться контактами и найти пользователей, находящихся неподалеку. Об этом сообщает РБК.

Речь идет об опции «Найти людей рядом». Ее по-прежнему можно найти в разделе «Контакты», однако ее активация запускает бесконечный поиск и больше ничего не происходит. На данный момент создатели мессенджера не ответили на вопрос, в чем причина сбоя и есть ли в этом связь с задержанием Павла Дурова.

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Напомним, что 24 августа основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Власти Франции подозревают Дурова в связи с 12 преступлениями, среди которых хранение детской порнографии, оборот наркотиков, киберпреступления и отмывание денег.

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Источник:
РБК
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Комментарии

kardigan
+3701
kardigan
Ну и кто ей пользовался?😀
Вчера в 16:30
#
–1
westmoney777
Не сильная беда .
Вчера в 18:40
#

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