Telegram лишился удобной функции. Мессенджер посыпался?

Функция помогала быстро обменяться контактами и найти пользователей, находящихся неподалеку. Об этом сообщает РБК.
Речь идет об опции «Найти людей рядом». Ее по-прежнему можно найти в разделе «Контакты», однако ее активация запускает бесконечный поиск и больше ничего не происходит. На данный момент создатели мессенджера не ответили на вопрос, в чем причина сбоя и есть ли в этом связь с задержанием Павла Дурова.
Напомним, что 24 августа основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Власти Франции подозревают Дурова в связи с 12 преступлениями, среди которых хранение детской порнографии, оборот наркотиков, киберпреступления и отмывание денег.
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